Görenler anlamıyor, hikayesi şaşırtıyor! 2 bin yıllık çıkan bal küpü köy müzesinde sergileniyor

Antalya'da yaklaşık 5 yıl önce Side Müze Müdürlüğü arkeologları tarafından tescil edilen, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi küp Sarıhacılar köyündeki müzede sergileniyor. Müzeyi kuran Mustafa Kavasoğlu küpü getiren kişinin aile yadigarı tarihi eseri bal küpü olarak kullanıldığını söyledi.

Antalya'daki Sarıhacılar Köyü'ndeki Türk Etnografya Müzesi enteresan bir tarihi küpü bünyesinde barındırıyor.

Müzeyi kuran turizmci Mustafa Kavasoğlu, Balı ve Peyniri ile meşhur olan Akseki'nin Çimi köyünden bir kişinin atalarından kalan ve zamanında bal koydukları küpü müzeye hediye ettiğini söyledi.

Küpün, sergilenmek üzere mezeye verilen 10 civarındaki hediyeden biri olduğunu söyleyen Kavasoğlu 2 bin yıllık tarihi eserin tescillenme hikayesini şöyle anlattı:

"Akseki'nin Çimi köyünden bir vatandaşımız atalarından kalan ve zamanında bal koydukları bu küpü müzemizde sergilenmek üzere hediye etti. Bizde müzemizde sergilemeye başladık.

Tabii ki küpün tarihi hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu. Gün geldi çeşitli arkeologlar müzemizi gezdi.

Buraya gelen arkeologlar bu küpün tarihi bir küp olduğunu fark ettiler. Daha sonra Side müzesinden küpü incelemek üzere birkaç kez ekipler geldi. Bunun çok eski bir Roma küpü olduğunu ve 2 bin - 3 bin yıllık bir küp olduğuna karar verdiler.

Küp Side Müze Müdürlüğü tarafından tescillediler ve küpü bize emanet ettiler. Aslında burada koruma şansımız ne kadar fazla olur bilemiyorum.

Ben Side Müze Müdürlüğüne hediye etmek istedim. Fakat burada kalmasının daha iyi olacağını söylediler. Ben de bu küpü hem koruyorum hem de müzemde sergiliyorum"

"BALI VE PEYNİRİ İLE ÜNLÜ KÖY"

Bu küpün geldiği Çimi köyünün balı ve peyniri ile ünlü bir köy olduğunu dikkat çeken Kavasoğlu sözlerine şunları ekledi:

"Bu küpü orada eskiden bal üretimi için kullanıyorlarmış. Hatta küpün bir köşesinden kırılmış fakat yapıştırmışlar. Bu küp gerçekten ilginç bir küp.

Gelen misafirlerimizin oldukça ilgisini çekiyor. Onlara tanıtıyoruz. Eski tarihi bir bal küpü olarak tanıtıyoruz.

Tabii ki 2 bin - 3 bin rakamı kolayca söylenebiliyor ama öyle kayda değer önemli bir tarihin bu bölgede bugüne kadar nasıl kaldığı meçhul"

"5 YIL ÖNCE TESCİLLENDİ"

Küpün yaklaşık 5 yıl önce resmen tescillenerek kendisine zimmetlendiğini söyleyen Kavasoğlu, "Küp tescillenerek bana zimmetlendi. Küpe gözümüz gibi bakıyoruz. Zaten müzeyi ziyarete gelenlere rehber eşliğinde gezi yaptırıyoruz. Küpü bu şekilde açıkta sergiliyoruz ve ziyaretçiler müzeden çıkıncaya kadar başında bekliyoruz. Küpün tarihine bakınca bu küpün Roma küpü olduğu tespit edildi. Gerçekten oldukça ilginç, Türk tarihinin bu kadar eski olduğunu sanmıyorum. Geldiği köy ve menşei belli. Demek ki burada çok eskiden bir topluluk yaşıyordu. Bu da Romalılara kadar dayanan bir serüven olduğunu tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK YARIM TON BAL ALIR"

"Küpün yüksekliği yaklaşık bir metre yüksekliğinde. Çapı da yaklaşık 90 santimetre genişliğinde." diyen Kavasoğlu küp hakkında şu bilgileri verdi:

"Yani bu küpe bal koyduğunuzu düşünürseniz yarım tondan fazla bal alacağını tahmin ediyorum.

Tabii ki bu tarihi bir küp. Bu küp tarihi dokuyu bilenlerin çok ilgisini çekiyor. Bunu kaç tane arkeolog inceleyip karar verdi.

Yoksa sade vatandaşın bunun dokusundan etkilendiğini sanmıyorum. Ama biz buraya gelenlere bunu anlatıyoruz.

Burada yakın geçmişimize ait her şey var. Normal sade vatandaşın bunu anlayabilmesi mümkün değil. Biz vatandaşlara bunun senaryosunu anlatıyoruz. Bunun Müze Müdürlüğü tarafından incelendiğini ve bize zimmet edilerek burada sergilendiğini söylüyoruz"