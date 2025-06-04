Anadolu’nun en eski taş heykelcikleri mi? 15 bin 800 yıllık figürinler keşfedildi

Anadolu’nun en eski taş heykelcikleri, Antalya’da keşfedilmiş olabilir...

KORAY ERDOĞAN - Prof. Dr. Metin Kartal’ın geçen ay yayımladığı çalışmadaki iddiaya göre, Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Kızılin yerleşiminde gün yüzüne çıkarılan iki taş figürin, şu ana dek Anadolu’da bulunan en eski insan heykelcikleri olma özelliğini taşıyor.

Kumtaşından yapılmış figürinler, 15 bin 807 yıl öncesine, yani MÖ 13 bin 782’ye tarihleniyor. Karbon 14 yöntemiyle yapılan tarihlendirmeler ise yerleşimin daha geniş zaman aralığında, MÖ 19 bin 455-13 bin 621 yılları arasında iskân gördüğünü ortaya koyuyor.

İlk figürin, yalnızca baş kısmı korunmuş bir kadın başını andırırken göz çukurları ve kazıma tekniğiyle oluşturulmuş saç ya da başlık bezemeleri dikkat çekiyor; ikinci figürin ise makaleye göre tarihteki ilk “yapışık ikiz” tasvirlerinden birini sunuyor. Prof. Kartal’a göre, yaklaşık 11 bin 500 yıl öncesine tarihlenen ve “ilk gerçek boyutlu insan heykeli” olarak bilinen Urfa Heykeli’nden binlerce yıl daha eski olan bu figürinler, dünya arkeoloji tarihinin de yeniden değerlendirilmesini gerektirecek önemde.