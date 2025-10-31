Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat etti

UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat etti
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya’nın uluslararası alanda tanınan çini ustası ve 2020 yılında UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanı verilen Hamza Üstünkaya hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Üstünkaya’nın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.

Kütahya’nın dünyaca ünlü çini ustası Hamza Üstünkaya, 2020 yılında UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanına layık görülmüştü. Üstünkaya vefat etti.

UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat etti - 1. Resim

“GERİDE BIRAKTIĞI MİRASLA ANILACAK”

Acı haberi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak duyurdu. 

Kızıltoprak mesajında, "Kütahya’mızda yetişip medeniyet birikimlerimizi yaşatarak sanat ve kültür dünyasına büyük katkılar sunmuş, el emeğiyle gönül zenginliğini birleştirerek çiniciliğimizin usta isimlerinden biri olan ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ Hamza Üstünkaya’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, sanatımıza, kültürümüze ve şehrimizin tanıtımına yaptığı değerli katkılar için kendisine minnettarız. Eserleriyle Kütahya’nın çini geleneğini gelecek nesillere taşıyan Üstünkaya ustamız, geride bıraktığı mirasla daima saygıyla anılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Kütahya kültür camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat etti - 2. Resim

ERDOĞAN’A DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇİNİ TABAĞINI VERMİŞTİ

79 yaşındaki Hamza Üstünkaya, doğum günü dolayısıyla 28 Şubat 2024’te Kütahya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, sekiz ayda tamamladığı 120 santimetre çapındaki "dünyanın en büyük çini tabağı"nı hediye etmişti.

CENAZESİ YARIN

Sanatıyla Kütahya’nın çini geleneğini dünyaya tanıtan Üstünkaya’nın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kütahya Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 Kasım'da açıklanacak! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Küllüoba Höyüğü'nde ilginç keşif! Tarihi küp çocuk mezarı çıktı, uzmanlar üzerindeki 4 parmaklı eli açıkladı - Kültür - SanatKüllüoba'da ilginç keşif: 4 parmaklı küp çocuk mezarı çıktıSinemada bu hafta | 'Bugonia' dünyamız kadar tuhaf! - Kültür - SanatSinemada bu hafta | 'Bugonia' dünyamız kadar tuhaf!Haftanın sanat ajandası | 'Terra Sanat Söyleşileri' - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası | 'Terra Sanat Söyleşileri'Türk dünyasını birleştiren Hoca Nasreddin motor dedi! Çekimlerin Türkiye bölümü tamamlandı - Kültür - SanatNasreddin Hoca Türk dünyasını birleştirdiYönetmen Veli Çelik’ten oyunculuk dersleri! Tecrübelerini paylaşacak - Kültür - SanatYönetmen Veli Çelik’ten oyunculuk dersleri! Tecrübelerini paylaşacakLocarno Film Festivali ayağınıza geldi! 10 film gösterilecek - Kültür - SanatLocarno Film Festivali ayağınıza geldi! 10 film gösterilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...