UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat etti

Kütahya’nın dünyaca ünlü çini ustası Hamza Üstünkaya, 2020 yılında UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanına layık görülmüştü. Üstünkaya vefat etti.

“GERİDE BIRAKTIĞI MİRASLA ANILACAK”

Acı haberi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak duyurdu.

Kızıltoprak mesajında, "Kütahya’mızda yetişip medeniyet birikimlerimizi yaşatarak sanat ve kültür dünyasına büyük katkılar sunmuş, el emeğiyle gönül zenginliğini birleştirerek çiniciliğimizin usta isimlerinden biri olan ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ Hamza Üstünkaya’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, sanatımıza, kültürümüze ve şehrimizin tanıtımına yaptığı değerli katkılar için kendisine minnettarız. Eserleriyle Kütahya’nın çini geleneğini gelecek nesillere taşıyan Üstünkaya ustamız, geride bıraktığı mirasla daima saygıyla anılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Kütahya kültür camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇİNİ TABAĞINI VERMİŞTİ

79 yaşındaki Hamza Üstünkaya, doğum günü dolayısıyla 28 Şubat 2024’te Kütahya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, sekiz ayda tamamladığı 120 santimetre çapındaki "dünyanın en büyük çini tabağı"nı hediye etmişti.

CENAZESİ YARIN

Sanatıyla Kütahya’nın çini geleneğini dünyaya tanıtan Üstünkaya’nın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kütahya Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.