Antibiyotik direncine dikkat! Gereksiz kullanım geleceği tehdit ediyor

Antibiyotik direncine dikkat! Gereksiz kullanım geleceği tehdit ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antibiyotik direncine dikkat! Gereksiz kullanım geleceği tehdit ediyor
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, antibiyotiklerin sadece bakteriyel hastalıklarda etkili olduğunu vurguladı. Gereksiz kullanımın antibiyotik direncine yol açtığını belirten Çebi, bol su, düzenli beslenme ve uyku ile vücuda destek olunması gerektiğini söyledi. Anne babalara ise doktor önerisi olmadan çocuklarına antibiyotik vermemeleri uyarısında bulundu.

Toplumda antibiyotik direnci tehlikesinin giderek arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. 

ANTİBİYOTİK DİRENCİ NEDİR?

Antibiyotik direncinin tanımını yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Antibiyotikleri gereksiz kullandığımızda bakteriler bu ilaçlara alışabiliyor ve artık etkilenmemeye başlıyor. Buna ‘antibiyotik direnci' denir. Böyle durumlarda basit bir hastalık bile daha uzun sürebilir ve tedavisi zorlaşabilir. Yani antibiyotikleri gereksiz kullanmak, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de etkiler" diye konuştu.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK UYARISI

Çocukların en çok karşılaştığı hastalıkların çoğu virüs kaynaklı olduğunu ve vücudumuzun savunma sisteminin zamanla bu mikroplarla savaşmayı öğrendiğinin altını çizen Uzm. Dr. Çebi, "Bol su içmek, iyi beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek ve doktorun önerdiği doğru tedaviyi uygulamak çoğu zaman iyileşmek için yeterlidir. Gereksiz antibiyotik almak yerine vücudumuza destek olmak en doğru yoldur" ifadelerini kullandı.

“HER ATEŞ VE ÖKSÜRÜK ANTİBİYOTİK GEREKTİRMEZ”

Anne babaların doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmaması çok önemli olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Çebi, "Her ateş, her öksürük antibiyotik gerektirmez. Hep birlikte bilinçli davranarak çocuklarımızın sağlığını koruyabilir, gelecekte güçlü ve etkili tedavi seçeneklerine sahip olmaya devam edebiliriz" şeklinde konuştu.

