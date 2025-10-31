Sırt ağrısını ihmal etti, felce dönüştü! Genç marangozun başına gelenler kabus gibi

42 yaşındaki Mal Nash, altı aydır devam eden sırt ağrısı dayanılmaz hale gelince doktora başvurdu. Başlangıçta yalnızca ağrı kesici ile evine gönderilen Nash, kısa süre içinde “kaslarının tutulduğunu” ve yürüyemez hale geldiğini fark etti.

“KORKUNÇTU, TARİF EDEMEM”

Nash’in ikiz kardeşi Kevin, yaşananları “Korkunçtu, tarif edemem. Onu böyle görmek çok zordu, hep başkalarının başına gelir sanırsınız, kendi başınıza gelmesini hiç beklemezsiniz” sözleriyle anlattı.

TESTİS KANSERİ ÇIKTI, OMURİLİĞE DE SIÇRAMIŞ

İki kez daha acil servise başvuran Nash’in MR taraması, ‘metastatik seminoma’ adı verilen bir ‘testis kanseri’ türü olduğunu ortaya çıkardı. Kanser omuriliğine kadar yayılmış ve T6 ile T7 omurları arasında baskıya neden olarak bir hafta içinde yavaş felce yol açmıştı. Teşhis konulduğunda, göğüsten aşağısı tamamen felçliydi ve doktorlar durumun muhtemelen “ömür boyu süreceğini” belirtti.

HİKAYESİ YÜREK BURKUYOR

Mal Nash, Nisan 2025’te başlayan sırt ağrısını yıllarca fabrikada çalışmasına bağlamıştı. Nihayet Eylül ayında doktora gittiğinde ise sadece ağrı kesici reçetesi aldı. Kardeşi Kevin, “Doktora güvendi, söylediklerini doğru kabul etti. Sonra kasları tutulmaya başladı, kanepeden kalkamaz hale geldi ve acil servisi aradık” dedi.

Acil serviste saatler geçirmesine rağmen, Nash yalnızca fizyoterapiste yönlendirildi. Kevin, “Ağrının kaynağını bile taramak istemediler, sadece gönderdiler. Evde durumu kötüleşince tekrar acile gittik. Eve döndüğümüzde yürüyemiyordu” diye konuştu.

Yapılan yeni muayene sonucunda Nash’in omurilik basısı yaşadığı tespit edildi ve MR taraması kanser teşhisini doğruladı. Kevin, “İşine çok hevesliydi. Fabrikada çalışıyordu ve kısa süre önce kendi marangozluk işini kurmuştu. Sırt ağrısına rağmen işini sürdürüyordu” dedi.

ARTIK HAREKET EDEMİYOR

Genç marangoz, motor fonksiyonlarını göğüs altından geri kazanabilmek amacıyla acil bir omurga ameliyatına alındı, ancak ameliyat başarılı olmadı. Kevin, “Ameliyattan çıktı ve başarılı olmadığı söylendi. Daha sonra ise kemoterapiye başladı. Artık hareket edemeyecek ama umarım kanser yok olur. Spor yapmayı çok severdi ve yeni işiyle ilgileniyordu, durum çok kötü” ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Kevin, Nash’in hayatını kolaylaştırmak için ortak evlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla bir yardım kampanyası başlattı. Hedeflenen 5 bin poundluk bağışın 4 bin 400 poundu şimdiden toplandı. Kevin, “Her günümüzü adım adım yaşamaya çalışıyoruz” dedi.

‘ERKEN TEŞHİS’ ÇAĞRISI

İngiltere’de her yıl yaklaşık 2 bin 400 erkek testis kanseri teşhisi alıyor ve yaklaşık 65 ölüm meydana geliyor. Kanserin erken teşhisi, tedavinin başarısı için kritik öneme sahip. Ülkede testis kanseri için ulusal bir tarama programı bulunmuyor. Kevin, erkeklerin kendi kendilerini düzenli olarak muayene etmeleri gerektiğini vurguladı:

“Bunları düzenli kontrol etmek çok önemli. Erken belirtileri fark ederseniz, benim kardeşim gibi bir durumda olmazsınız. Kendinizi düzenli kontrol edin, gerçekten çok önemli.”