Bu akşam Aşk ve Gözyaşı var mı, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim yayın akışında netleşti

- Güncelleme:
ATV ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı bu hafta yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümü ertelenince izleyiciler, “Bu akşam Aşk ve Gözyaşı var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına cevap aramaya başladı. Dizi, sürpriz bir karakterin dahil olduğu 6. bölümüyle ekrana dönüş hazırlığında.

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı Aşk ve Gözyaşı, romantik drama türündeki etkileyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ancak 24 Ekim Cuma günü dizinin yeni bölümü yerine özel bir bölümün yayınlanması dikkat çekti. Yayın takvimindeki değişiklik sonrası izleyiciler, dizinin yeni bölüm tarihini ve son gelişmeleri merak ediyor.

BU AKŞAM AŞK VE GÖZYAŞI VAR MI?

ATV yayın akışına göre Aşk ve Gözyaşı dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Kanal, 24 Ekim’de olduğu gibi özel bir bölüm yayınlama kararı aldı. Dizinin yapım sürecindeki planlamalar nedeniyle 6. bölümün yayın tarihi bir hafta ertelendi.

Bu akşam Aşk ve Gözyaşı var mı, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim yayın akışında netleşti - 1. Resim

Dizinin yeni bölümü, karakterlerin hikayesindeki dönüm noktası niteliğinde olacak. Özellikle Yıldıray Şahinler’in ‘Yusuf Naci’ karakteriyle diziye katılması, hem Selim hem de Meyra karakterlerinin kaderini değiştirecek gelişmelere zemin hazırlayacak.

Bu akşam Aşk ve Gözyaşı var mı, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim yayın akışında netleşti - 2. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin 6. bölümü 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanacak. O3 Medya ve Dass Yapım ortak yapımı olan dizi, yeni bölümüyle izleyicinin karşısına geçecek.

Yapım ekibinden yapılan açıklamada, “Aşk ve Gözyaşı yeni bölümüyle 31 Ekim Cuma saat 20.00’de” ifadeleri yer aldı. Bu da dizinin planlı bir şekilde yayın takvimine devam edeceğini gösteriyor.

Bu akşam Aşk ve Gözyaşı var mı, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim yayın akışında netleşti - 3. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI 6. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Dizinin 6. bölümü, yapım sürecinde yaşanan planlama değişikliği nedeniyle geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi. ATV, yayın akışında Aşk ve Gözyaşı’nın yeni bölümü yerine özel bir özet bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Bu akşam Aşk ve Gözyaşı var mı, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim yayın akışında netleşti - 4. Resim

31 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Aşk ve Gözyaşı 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Aşk ve Gözyaşı Yeni Bölüm

Asma kattan zemine düştü, hayatını kaybetti! Öldüren ihmalde belediyeye ceza çıktı
