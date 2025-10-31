Bu akşam Aşk ve Gözyaşı var mı, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim yayın akışında netleşti

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı Aşk ve Gözyaşı, romantik drama türündeki etkileyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ancak 24 Ekim Cuma günü dizinin yeni bölümü yerine özel bir bölümün yayınlanması dikkat çekti. Yayın takvimindeki değişiklik sonrası izleyiciler, dizinin yeni bölüm tarihini ve son gelişmeleri merak ediyor.

BU AKŞAM AŞK VE GÖZYAŞI VAR MI?

ATV yayın akışına göre Aşk ve Gözyaşı dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Kanal, 24 Ekim’de olduğu gibi özel bir bölüm yayınlama kararı aldı. Dizinin yapım sürecindeki planlamalar nedeniyle 6. bölümün yayın tarihi bir hafta ertelendi.

Dizinin yeni bölümü, karakterlerin hikayesindeki dönüm noktası niteliğinde olacak. Özellikle Yıldıray Şahinler’in ‘Yusuf Naci’ karakteriyle diziye katılması, hem Selim hem de Meyra karakterlerinin kaderini değiştirecek gelişmelere zemin hazırlayacak.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin 6. bölümü 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanacak. O3 Medya ve Dass Yapım ortak yapımı olan dizi, yeni bölümüyle izleyicinin karşısına geçecek.

Yapım ekibinden yapılan açıklamada, “Aşk ve Gözyaşı yeni bölümüyle 31 Ekim Cuma saat 20.00’de” ifadeleri yer aldı. Bu da dizinin planlı bir şekilde yayın takvimine devam edeceğini gösteriyor.

AŞK VE GÖZYAŞI 6. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Dizinin 6. bölümü, yapım sürecinde yaşanan planlama değişikliği nedeniyle geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi. ATV, yayın akışında Aşk ve Gözyaşı’nın yeni bölümü yerine özel bir özet bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

31 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk ve Gözyaşı Yeni Bölüm