Trabzonspor'da herkes gitti, tek o kaldı

Tarih 12 Aralık 2024... Süper Lig'in 16'ncı haftasında namağlup lider Galatasaray, taraftarı önünde 7 gole sahne olan Trabzonspor maçını, 90+8'de genç stoper Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine gönderdiği kafa vuruşuyla kazandı.

Trabzonspor sil baştan

Aradan 10,5 ay geçti. İki takım, 1 Kasım Cumartesi akşamı aynı adreste kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RAMS Park'a yine son şampiyon apoleti ve lider ünvanıyla çıkıyor. Trabzon'da ise bu süreçte çok şey değişmiş durumda.

En başta o günkü teknik patron Şenol Güneş gitti, Mart 2025'te Fatih Tekke göreve getirildi. Bordo-mavililerin Galatasaray karşısında mücadele eden

ve'nın dışındade yabancı sınırı sebebiyle TFF'ye bildirilen 28 kişilik A Takım listesine yazılmadı.

Tesadüfün böylesi!

Üstelik bu isimlerden ikisi rakip takıma gitti. Trabzon'un 3'üncü golü öncesi topun ceza sahasına dışarıdan mı içeriden mi çevrildiği tartışmasının başrolündeki Eren de, 3-3 sonrası art arda net pozisyonlarda kalesine set ören Uğurcan da Trabzon'da değil. Devre arası transferin son günü İstanbul kariyerine adım atan milli sol bek ve Türk futbol tarihine geçen rekor imzayı atan kaptan, şimdilerde Galatasaray'ın başarısını hedefliyor.

Ali Şahin'in kendi kalesine golü öncesi hava topuna yükselmeyen Mendy'ye maç sonu sert tepki gösteren Uğurcan,soyunma odasına gitmişti. Milli oyuncunun, Galatasaray kalecisi olarak maç sorusuna "" demesi de futbolun tesadüfü olsa gerek.

Son kale Ozan!

İşin çok daha şaşırtıcı olan yanı ise müsabakaya başlayan değil, bitiren 11'de. 46'da Edin Visca, 89'da Serdar Saatçı, 90+8'de Cham ve 90+10'da Eren kenara gelirken, sırasıyla Dragus, Ali Şahin Yılmaz, Umut Güneş ve Barisic oyuna dahil oluyor. Böylece sahadaki takımdan geriye bugün hâlâ yerini koruyan tek isim kalıyor; Ozan Tufan.

İlginçtir aynı Ozan,, bordo-mavili forma altında ilk gol sevincini Galatasaray'a karşı yaşıyor, 17'de beraberliği getirmesi sonrası 55'te kafayla rakip ağları tekrar havalandırıyor. Ancak bu çaba galibiyet için yeterli olmuyor.

Galarasaray 11'i tamamen farklı

Kuşkusuz Trabzonspor, büyük bir değişim içinde. Bunun en büyük kanıtı da cumartesi akşamı görev alması beklenen isimlerde gizli.

Andre Onana, Wagner Pina, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Rim Jabol Folcarelli, Christ Oulai, Okay Yokuşlu, Felipe Augusto, Oleksandr Zudkov, Paul Onuachu'dan kurulu

Galatasaray'a karşı son 6 ayda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 3'üncü sınavını verecek Fatih Tekke, ilk galibiyetini alabilecek mi bilinmez ama kritik müsabakada sürpriz kadro tercihine imza atmaması halinde