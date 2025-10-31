Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sibil Çetinkaya'ya ziyaretçi yasağı! Ateşi bir türlü düşmüyor

Sibil Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı! Ateşi bir türlü düşmüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sibil Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı! Ateşi bir türlü düşmüyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, 13 gündür hastanede tedavi görüyor. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ve gözyaşlarına hakim olamayan Çetinkaya, hastalığının teşhis edilemediğini ve doktorunun ziyaretçi yasağı getirdiğini söyledi.

Sosyal medyada sıkça paylaşımlarıyla dikkat çeken Sibil Çetinkaya, ayrılık sonrası sık sık ABD ve İtalya gibi ülkelere seyahat etmişti. Her zaman neşeli ve enerjik halleriyle tanınan fenomen, bu kez sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çetinkaya, hastanede 8 gündür yattığını belirtmişti. Genç fenomen, “Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim, ateşim düşmüyor” sözleriyle durumunun ciddiyetini dile getirmişti.

Sibil Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı! Ateşi bir türlü düşmüyor - 1. Resim

HASTALIĞIN NEDENİ HENÜZ BULUNAMADI

Çetinkaya açıklamalarına şöyle devam etti:

“Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten kaynaklanıyor olabilir ama sinirlerim çok yıprandı. Artık damarım kalmadı, sürekli kan alıyorlar Tüm pozitifliğimi kaybettim, ateşim de moralimi bozuyor. Hiçbir şey yiyemiyorum. Her gün kan testlerim inceleniyor, bugün kan hastalıkları doktoru bakacak. Ağrılarım çok, karnım şiş, halsizim. Test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Moral olarak çok kötü hissediyorum, uzun bir süre daha hastanede kalmam gerekiyor.”

Fenomenin hayranları, paylaşımları üzerine sağlık durumunu yakından takip ederken, doktorların teşhis koymak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. 

ATEŞİ BİR TÜRLÜ DÜŞMÜYOR

Sibil Çetinkaya son açıklamasında ise “Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5’lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım. Ateşli olmaktan, telefona bile bakamamaktan. Kafam yerinde değil normal olarak tahammül seviyem düştü günlerdir ağrıdan. Rutinimi, enerjimi, evimi özledim. Buna da şükür. Allah bir şeyden koruyor. Bu sefer enerji verme sıramı size devrediyorum” ifadelerini kullandı. 

Sibil Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı! Ateşi bir türlü düşmüyor - 2. Resim

ZİYARETÇİ YASAĞI GELDİ

Öte yandan Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı geldi de öğrenildi. Ünlü fenomen, yaşadığı süreç boyunca takipçilerine durumunu şeffaf şekilde aktarmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yardıma gitti, ailesi çıktı! Gebze'deki olayda kahreden detay, Dilara hala bilmiyor...
