Sibil Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı! Ateşi bir türlü düşmüyor

Sosyal medyada sıkça paylaşımlarıyla dikkat çeken Sibil Çetinkaya, ayrılık sonrası sık sık ABD ve İtalya gibi ülkelere seyahat etmişti. Her zaman neşeli ve enerjik halleriyle tanınan fenomen, bu kez sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çetinkaya, hastanede 8 gündür yattığını belirtmişti. Genç fenomen, “Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim, ateşim düşmüyor” sözleriyle durumunun ciddiyetini dile getirmişti.

HASTALIĞIN NEDENİ HENÜZ BULUNAMADI

Çetinkaya açıklamalarına şöyle devam etti:

“Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten kaynaklanıyor olabilir ama sinirlerim çok yıprandı. Artık damarım kalmadı, sürekli kan alıyorlar Tüm pozitifliğimi kaybettim, ateşim de moralimi bozuyor. Hiçbir şey yiyemiyorum. Her gün kan testlerim inceleniyor, bugün kan hastalıkları doktoru bakacak. Ağrılarım çok, karnım şiş, halsizim. Test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Moral olarak çok kötü hissediyorum, uzun bir süre daha hastanede kalmam gerekiyor.”

Fenomenin hayranları, paylaşımları üzerine sağlık durumunu yakından takip ederken, doktorların teşhis koymak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

ATEŞİ BİR TÜRLÜ DÜŞMÜYOR

Sibil Çetinkaya son açıklamasında ise “Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5’lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım. Ateşli olmaktan, telefona bile bakamamaktan. Kafam yerinde değil normal olarak tahammül seviyem düştü günlerdir ağrıdan. Rutinimi, enerjimi, evimi özledim. Buna da şükür. Allah bir şeyden koruyor. Bu sefer enerji verme sıramı size devrediyorum” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ YASAĞI GELDİ

Öte yandan Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı geldi de öğrenildi. Ünlü fenomen, yaşadığı süreç boyunca takipçilerine durumunu şeffaf şekilde aktarmaya devam edeceğini belirtti.