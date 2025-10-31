Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan’a lüks düğün hediyesi! Fiyatıyla dikkat çekti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine girmişti. Çift, Yeniköy’deki evlerinin bahçesinde sade ama şık bir törenle evlenmiş, nikahları magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

DÜĞÜN HEDİYESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Evliliklerinin ardından gözler, her adımlarıyla gündemden düşmeyen çifte çevrildi. Düğün hediyesi olarak Mehmet Ali Erbil’in genç eşine 10 milyon TL değerinde lüks bir otomobil hediye ettiği ortaya çıktı. Ceylan, yeni aracıyla önceki gün objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Gülseren Ceylan, beyaz renkli, son model lüks aracıyla dikkatleri üzerine çekti. Aracın Erbil tarafından düğün hediyesi olarak alındığı öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Ünlü şovmen ile Gülseren Ceylan’ın ilişkisi, bugüne kadar birçok kez ayrılıp barışmalarıyla gündeme gelmişti. Çift, evlenmeden önce kısa süreli bir ayrılık yaşamış, bu süreçte Ceylan, Erbil hakkında oldukça sert açıklamalarda bulunmuştu. Ceylan, ünlü şovmenin evinde yasa dışı bahis reklamları yapıldığını ve hizmetçisine tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Erbil, söz konusu iddiaların ardından Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak tüm bu olayların ardından ikili sürpriz bir şekilde yeniden bir araya gelmiş ve ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

Barışmalarının hemen ardından evlilik kararı alan çift, ağustos ayında sade bir nikâhla hayatlarını birleştirdi. Düğün törenine yakın çevreleri katılmış, Erbil’in yüzündeki mutluluk objektiflere yansımıştı.