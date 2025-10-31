Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

İBB'ye yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor.

Mart ayında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından soruşturma tanık ve sanık ifadeleriyle büyümüştü.

DANIŞMANI GÖZALTINDA

Bugün de son dakika gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı - 1. Resim

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

1975 Trabzon Köprübaşı'nda doğdu. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Yangın ve Afet Yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları oldu. Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir.

2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu. 2017 yılında İyi Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bağımsız Meclis Üyesi oldu.

İBB Başkan Danışmanı olarak görevine devam eden Özkan ayrıca Trabzonspor kongre üyesidir. 

