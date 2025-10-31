Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Gözler Budapeşte'deydi... Trump-Putin görüşmesini iptal ettiren not ortaya çıktı

Gözler Budapeşte'deydi... Trump-Putin görüşmesini iptal ettiren not ortaya çıktı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya Trump ve Putin arasında Budapeşte'de gerçekleşmesi beklenen görüşmeyi bekliyordu. Ancak zirvenin iptal edilmesi şaşkınlığa neden oldu. İptalin arka planını yazan Financial Times, Rusya'dan ABD'ye gönderilen bir notun etkili olduğunu duyurdu.

Dünyanın iki zıt gücü ABD ve Rusya arasında geçtiğimiz günlerde ilginç temaslar yaşanmıştı.

MACARİSTAN'DA GÖRÜŞECEKLERİ DUYURULMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP, İPTAL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Ancak Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.

Gözler Budapeşte'deydi... Trump-Putin görüşmesini iptal ettiren not ortaya çıktı - 1. Resim
Trump

Kremlin Sözcüsü Peskov ise görüşmeye ilişkin şunları demişti: "Zirveye ilişkin yoğun hazırlıkların yapılması gerekiyor. Hem bizim hem de ABD tarafından yapılan açıklamalarda zirveye ilişkin bir tarih zaten verilmemişti."

Putin
Putin

GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİREN NOT!

Öte yandan beklenen görüşmenin iptal edilmesiyle ilgili ortaya çeşitli iddialar atıldı. Financial Times, kararın iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında gerçekleşen gergin bir görüşmenin ardından geldiğini yazdı. Habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'a bir not gönderdi.

Moskova'dan Washington'a gönderilen bu notta, Putin'in işgalin "temel nedenleri" olarak adlandırdığı, toprak tavizleri, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin ciddi şekilde azaltılması ve NATO'ya asla katılmayacağı garantilerini içeren konuların ele alınması yönünde talepleri vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

