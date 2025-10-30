Orhan Hakalmaz böbrek nakli sonrası yaşadığı süreci anlattı: İyi bir imtihandan geçtik

Türk Halk Müziği’nin usta yorumcusu Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli operasyonunun ardından sağlığına kavuşarak sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Hakalmaz, bu zor süreçte kendisine böbreğini bağışlayan yeğenine duyduğu minnettarlığı paylaştı, ailesinin desteğinin kendisi için ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

“ALLAH’A ŞÜKREDİYORUM”

ATV Haber’in konuğu olan Hakalmaz, “27 Aralık’ta ameliyat oldum. Biz bu süreci her şeyiyle yaşadık. Biraz zor da yaşadık, iyi bir imtihandan geçtik. Benim için tekrar gençlik gibi bir şey oldu. Allah’a şükrediyorum” dedi.

ADINI KOYMUŞTU, BÖBREĞİNİ VERDİ

Orhan Hakalmaz’ın doğduğunda adını koyduğu Ebru amcasına böbreğini verdi. Hakalmaz yaşadığı süreci “Yeğenim Ebru’nun böbreği tuttu. O da sağ olsun… Herkese nasip olacak bir iyilik değil gerçekten. Annesi espri olarak ‘Oh iyi bir işe yaradın’ dedi. Espri ama benim çok hoşuma gitti. Her şey Allah’tan biz ona inanıyoruz. Her şey vesile. Allah onu vesile kıldı” sözleriyle anlattı.

NAKİL SONRASI İLK KONSERİNİ VERECEK

Öte yandan Türk halk müziğinin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli operasyonunun ardından ilk kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü isim, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım 2025’te düzenlenecek etkinlikte, tamamı doktor ve organ nakil koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46’ncı konserine onur konuğu olarak katılacak ve sevenleriyle buluşacak.