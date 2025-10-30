Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Bandırma Limanı'nda 'yüzen ahır' krizi! 'Spiridon-II' gemisi günlerdir tahliye edilemiyor!

Bandırma Limanı'nda 'yüzen ahır' krizi! 'Spiridon-II' gemisi günlerdir tahliye edilemiyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çok sayıda ithal büyükbaş hayvan taşıyan "Spiridon-II" isimli gemi, 8 gündür Çelebi Limanı'nda tahliye edilmeyi bekliyor. Pasaport bilgileriyle küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmeyen hayvanlar gemiden indirilemiyor. Günlerdir gemiden yayılan kötü koku ve sinekler yüzünden kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirten vatandaşlar, tepki gösteriyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çok sayıda ithal büyükbaş hayvan taşıyan gemi, 8 gündür Çelebi Limanı'nda bekliyor. Pasaport bilgileriyle küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmeyen hayvanlar gemiden tahliye edilemezken vatandaşlar kötü koku ve sinekler yüzünden kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Bandırma Limanı'nda 'yüzen ahır' krizi! Çok sayıda ithal büyükbaş hayvan taşıyan "Spiridon-II" isimli gemi, Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na yanaşalı 8 gün olmasına rağmen hâlâ tahliye edilemedi. İddialara göre hayvanların pasaport bilgileri ile küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmedi.

Bandırma Limanı'nda 'yüzen ahır' krizi!

DURUM, 'YÜZEN BİR PROBLEM'E DÖNÜŞÜYOR"

Gemi Bandırma açıklarında adeta "yüzen bir problem"e dönüşürken hayvanların tahliyesinin gecikmesi çevrede kötü koku ve sinek artışına yol açtı. Özellikle Paşabayır ve Paşakent mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, günlerdir kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Bandırma Limanı'nda 'yüzen ahır' krizi!

"ŞEHRİN ORTASINDA ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR"

Bir vatandaş, "Geminin geldiği günden beri nefes almak zorlaştı. Her rüzgarda o koku bütün şehre yayılıyor" dedi. Vatandaşlar, "Şehrin ortasında çevre felaketi yaşanıyor, kimse sorumluluk almıyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Bandırma Limanı'nda 'yüzen ahır' krizi!

"HAYVANLARA YEM TAKVİYESİ YAPILIYOR"

Hayvanların aç kalmaması için liman sahasına yem takviyesi yapıldığı ancak gemideki şartların giderek kötüleştiği öğrenildi. İthalatın yapıldığı ülkenin geri iadeyi kabul etmemesi nedeniyle geminin ne tahliye edilebildiği ne de geri gönderilebildiği bildirildi. Bu durum, hem hayvan refahı hem de halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Uzmanlar ise "Canlı hayvan taşımacılığı gibi çevresel riski yüksek işlemler şehir merkezine bu kadar yakın alanlarda yapılmamalı. Bandırma nefes almakta zorlanıyor" uyarısında bulundu.

