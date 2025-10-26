Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dev gemi limana demir attı: ABD'li turistler ilçeye akın etti!

Dev gemi limana demir attı: ABD'li turistler ilçeye akın etti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hollanda bayraklı “MS Nieuw Statendam” adlı kruvaziyer gemi, çoğu ABD’li 2 bin 594 yolcu ve 996 personelle Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi. Yunanistan'ın Mikonos adasından gelen 300 metrelik dev gemi, Marmaris Limanı’na demirledi. Gümrük işlemlerinin ardından turistler çarşı, Kaleiçi ve Yat Limanı’nı gezerek şehir turu yaptı. Geminin gece saatlerinde Kuşadası’na hareket edeceği bildirildi.

Hollanda bayraklı "MS Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 594 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Mikonos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 300 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

TURİSTLERİN ÇOĞU ABD'Lİ

Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 594 yolcu ve 996 personelin bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Geminin, gece saatlerinde demir alarak Aydın'ın Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

