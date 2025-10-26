Dev gemi limana demir attı: ABD'li turistler ilçeye akın etti!

Hollanda bayraklı "MS Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 594 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Mikonos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 300 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

TURİSTLERİN ÇOĞU ABD'Lİ

Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 594 yolcu ve 996 personelin bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Geminin, gece saatlerinde demir alarak Aydın'ın Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.