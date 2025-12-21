Çorum'un Alaca ilçesinde hayırsever genç bir çift, mahalle bakkalındaki 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu sildi. Bakkal ise "Özellikle kış şartlarında bu yardım ilaç gibi geldi. Daha önce küçük ödemeler görmüştüm ama böylesine büyük bir meblağın toplu ödenmesiyle ilk defa karşılaştım." dedi.

Çorum'un Alaca ilçesinde 35 yıldır bakkallık yapan Yasin Yurt'un dükkanına giden ve kimliğinin gizli tutulmasını isteyen genç çift, kısa süre önce hayatını kaybeden anneleri için hayır yapmak istediklerini söyledi ve veresiye defterini almak istedi. Yaklaşık bir saat süren hesaplamanın ardından 50 kişiye ait toplam 230 bin liralık borç olduğu tespit edildi. Genç hayırsever, tüm borcu ödeyerek veresiye defterlerini satın aldı.

"50 KİŞİNİN BORCU BİR ANDA SİLİNDİ"

Yaşananları anlatan bakkal Yasin Yurt, "İki genç geldi, karı koca olduklarını söylediler. Genç arkadaşımız annesinin vefat ettiğini ve onun hayrına borç defterini kapatmak istediğini söyledi. Toplam borcu hesaplamam için bir saat süre istedi. Geri geldiğinde rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden 'Tamam, defterlerin ikisini de satın alıyorum' dedi ve borcu ödedi. 50 kişinin borcu bir anda silindi" ifadelerini kullandı.

"BU YARDIM İLAÇ GİBİ GELDİ"

Borçların kapanmasının ardından mahalle halkına durumu sosyal medya üzerinden duyurduğunu söyleyen Yurt şunları söyledi:

"Paylaşım kısa sürede yayıldı. Herkes borcu ödeyen gencin annesine dualar etti. Tekrar gelen müşterilerimiz borçlarını sorduklarında kapandığını öğrenince hem şaşırdılar hem de çok mutlu oldular. Özellikle kış şartlarında bu yardım ilaç gibi geldi. Daha önce küçük ödemeler görmüştüm ama böylesine büyük bir meblağın toplu ödenmesiyle ilk kez karşılaştım"

Haberle İlgili Daha Fazlası