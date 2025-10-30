Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Putin'den 'İstanbul' mesajı: Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında

Putin'den 'İstanbul' mesajı: Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Putin&#039;den &#039;İstanbul&#039; mesajı: Avrasya&#039;nın iş ve kültür merkezleri arasında
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da düzenlenen 18’inci Verona Avrasya Ekonomi Forumu için mesaj gönderdi. Putin, ekonomik büyümenin, önemli ulaşım ve ticaret yollarının kesiştiği Avrasya’da yoğunlaştığını belirterek, "İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor." dedi.

Kremlin, Putin’in bu yıl 18’incisi düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu katılımcılarına yönelik hazırlanan mesajını paylaştı. 

Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nun geçen yıllar içerisinde siyasetçiler, girişimler, bilim insanları ve uzmanların katıldığı önemli bir etkinliğe dönüştüğüne işaret eden Putin, “Forum kapsamında düzenlenen toplantılar, küresel ekonomideki acil sorunların derinlemesine tartışılmasına imkan tanıyor ve uluslararası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunuyor.” ifadesini kullandı.

"İSTANBUL, AVRASYA'NIN İŞ VE KÜLTÜR MERKEZLERİ ARASINDA"

Putin, forumdaki çalışmaların, çok kutuplu dünya düzenine geçiş sürecinde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Ekonomik büyümenin ana merkezleri ve önemli ulaşım ve ticaret yolları Avrasya'da yoğunlaşmıştır. İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

Forumun bu yılki teması "Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji" konusunun önemine işaret eden Putin, forumda enerji, dijital ekonomi, yatırım, bilimsel ve teknolojik inovasyon, ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliğinin genişletilmesinin ele alınacağına dikkati çekti.
Çırağan Sarayı'nda başlayan ve yarın da devam edecek forum, İtalyan sivil toplum kuruluşu Associazione Conoscere Eurasia tarafından organize ediliyor.

Forum bu yıl "New Energy for New Economic Realities" (Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji) teması altında, "The Art of Innovation" (Yeniliğin Sanatı) sloganını taşıyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

TOKİ evleri nerede yapılacak? 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sudan'da bombardıman sürüyor: Ölü sayısı 2 bini aştı, 177 bin kişi hala mahsur - DünyaSudan'da bombardıman sürüyor: Ölü sayısı binleri aştıNepal'de facianın eşiğinden dönüldü: Dağcıların kampına çığ düştü - DünyaFacianın eşiğinden dönüldü: Dağcıların kampına çığ düştüİnternetten 160 bin TL'lik altın satın aldı, kutudan çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı - Dünya160 bin TL'lik altın almıştı! Paketten çıkanlar şoke ettiKaradağ Dışişleri Bakanı'ndan 'vize' açıklaması: Türklere kolaylık sağlayacağız - DünyaKaradağ'dan 'vize' açıklamasıTanzanya'da seçim sonrası sokaklar karıştı! Binalar ateşe verildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - DünyaTanzanya'da seçim sonrası sokaklar karıştı! Binalar ateşe verildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildiEski İsrail Başbakanı Olmert'ten açıklama: Gazze, Filistin'in bir parçası - DünyaFransa'da "Gazze, Filistin'in bir parçası" dedi
Sonraki Haber Yükleniyor...