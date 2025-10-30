Nagihan Karadere ‘Survivor’ defterini kapattı, sebebini gözyaşlarıyla açıkladı

Survivor tarihinin en hırslı, en mücadeleci ve en unutulmaz isimlerinden biri olan Nagihan Karadere, son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zorlu bir süreçten geçmişti. Daha önceki sezon istediği performansı sergileyemeyen ve sık sık “Sakatlandığıma inanmıyorlar” diyerek isyan eden Karadere, yaşadığı talihsizlikler sonrasında da Survivor’da şampiyonluk hedefinden vazgeçmemiş, yeni sezonda yer alacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ AMA…

Hatta geçtiğimiz ay katıldığı Tuğba Ekinci’nin programında, yeniden Survivor sahnesinde olacağını dile getiren Karadere, yarışmaya dönüş hazırlıkları yaptığını belirtmişti. Ancak son günlerde yaptığı yeni açıklama, hayranlarını bir hayli üzdü.

Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı ve şu ifadeleri kullandı:

“Beni seven destekçilerime bir itirafta bulunmak istiyorum. Size üzülerek birkaç haber vermek istiyorum. Sebep de sağlık. 1 ay, 1.5 ay önce çok ciddi bir operasyon geçirdim, daha tam düzelemedim. Ağrım sızım yok ama kuvvet açısından sağ ayak ve sol ayak açısından güç farkı var. Survivor için uygun değil.”

BAŞKA SAĞLIK SORUNLARI DA NÜKSETTİ

Karadere, ayrıca başka bir sağlık probleminin de yeniden nüksettiğini belirterek, “Daha konuşmam için çok erken. Doktorum tetkikleri bana ilerleyen günlerde açıklayacak” dedi.

Ünlü sporcu, açıklamasının sonunda ise yıllardır adeta bir parçası haline geldiği Survivor’a kesin bir veda mesajı verdi:

“Canımın derdine düşmüşüm, sıkıntılar yaşıyorum. Dualarınızı istiyorum yani Survivor'un artık S'sini duymak istemiyorum, ne olur… Git demeyin artık bana. Benim için Survivor tamamıyla kapandı. Sizlerden özür diliyorum ve sizi çok seviyorum. Dualarınızı istiyorum arkadaşlar. İnşallah iyi haberlerle karşınıza çıkacağım.”

Bu duygusal açıklamasıyla takipçilerini derinden sarsan Nagihan Karadere, yıllardır süregelen Survivor efsanesini resmen noktalamış oldu.

İKİ FARKLI KANSER TÜRÜYLE MÜCADELE EDİYORDU

Öte yandan Nagihan Karadere, rahim ve göğüs kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. İki farklı kanser türüyle mücadele ettiğini belirten Karadere, yaptığı açıklamada "Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü. 15 gün yataktan çıkamadım ve hüngür hüngür ağladım. Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim. Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum” demişti.