Galatasaray'dan Icardi'nin menajerinin tehditkâr sözlerine cevap

Güncelleme:
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara yönetimden cevap geldi. Pino, aralık ayına Galatasaray'ı bekleyeceklerini, daha sonra gelecek tekliflere göre davranacaklarını belirtmişti. 

Mauro Icardi'nin menajerinin yaptığı çıkış, Galatasaray'da rahatsızlığa sebep oldu. Elio Pino'ya sarı-kırmızılı yönetimden cevap gecikmedi.

ARALIK AYINA SÜRE VERDİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki yıldız ile yeni mukavele konusunda henüz temas kurulmazken, oyuncunun menajeri Elio Pino, önceki gün flaş bir çıkış yaptı. İtalyan menajer, "Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar muhtemel bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız. Bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden geleni yaptı ve saygıyı hak ediyor" sözleriyle adeta yönetimi tehdit etti.

Galatasaray'dan Icardi'nin menajerinin tehditkâr çıkışına cevap - 1. Resim

ÜCRET ARTTIRMA İÇİN STRATEJİK HAMLE

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Elio Pino'nun açıklamalarını, Icardi'nin ücretinin arttırılması için stratejik hamle olarak yorumlayan yönetim, "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin" cevabını verdi. Galatasaray yönetmi, bu konuda geri atmamaya da kararlı.

Galatasaray'dan Icardi'nin menajerinin tehditkâr çıkışına cevap - 2. Resim

COMO İDDİASI

Öte yandan Icardi'nin durumu İtalya'da yakından takip ediliyor. Çizme medyası, Como'nun, Icardi ile ilgilendiğini ve Arjantinli golcünün yeniden Serie A'ya dönebileceğini yazdı.

Galatasaray'dan Icardi'nin menajerinin tehditkâr çıkışına cevap - 3. Resim

99 MAÇTA 67 GOL

2022 yazında Galatasaray'a gelen Icardi, 4 sezonda oynadığı 99 maçta 67 gol ve 22 asislik performans sergiledi. Trabzonspor derbisinde 'dalya' diyecek Tangocu, 6 gol daha atması halinde, 72 gollü George Hagi'yi yakalayacak.

 

