Avrupa kulüpleri, Galatasaray'ın 3 yıldızını izleyecek! İşte hedefteki isimler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrupa kulüpleri Galatasaray’ı Ajax maçında da izleyecek. Liverpool maçı için İstanbul’a gelen Everton, Newcastle, Wolves, Roma ve Stuttgart temsilcileri, 5 Kasım’daki maça da yer ayırttı. Hedefteki isimler Sara, Yunus ve Barış Alper.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ligde ve Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray’ın başarısı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor.

Aslan’ın 1-0 kazandığı Liverpool maçını İstanbul’da canlı takip ettiren İngiliz ekibi Everton, Newcastle, Wolves, İtalyan takımı Roma ve Alman Stuttgart yakın takibe devam edecek. Bu kulüpler, sarı kırmızılıların 5 Kasım’da Ajax ile Amsterdam Arena’da oynayacağı maçta da olacak. Hedefteki isimler ise Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz. Şu an direkt temas olmasa da devre arası veya sezon sonunda bu oyuncularla ilgili ciddi teklifler bekleniyor.

TOK SATICI ROLÜNDE

Transferde bakış açısını değiştiren, satmaktan çok almayı tercih ederek gücüne güç kalan Dursun Özbek yönetiminin şu an için net bir tavrı yok. Barış Alper Yılmaz konusunda kısa süreli bir kriz yaşasa da 50 milyon avroları geri çeviren yönetim, üç ismi de çok cazip bir teklif gelmediği takdirde bırakma taraftarı değil. Tabii ki sezon sonundaki sıralama ve takımın genel durumu ile vizyonel bakış da üç isimle ilgili tasarrufu netleştirecek. Sara ile Yunus’un 2029, Barış Alper’in ise 2028’e kadar mukavelesi bulunuyor. Özellikle Sara’nın ciddi bir Avrupa pazarı olduğu biliniyor. 

ZANİOLO İYİ GİDİYOR

Dolu dolu kariyerin ardından Udinese’de sportif direktörlük yapan Gökhan İnler, G.Saray’dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo konusunda “Özel ve büyük bir oyuncu. Çok olgun, çok profesyonel. Her gün görüşüyoruz. Şu an çok iyi gidiyor. Zaniolo’nun satın alma opsiyonu bize, oyuncuya ve performansa bağlı. Buna sezon sonunda biz karar verebiliriz” dedi.

SİNGO GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’da umut ışığı doğdu… Bireysel olarak çalışmalarına devam eden G.Saraylı stoperin Trabzonspor maçında sahada olmak istediği öğrenildi. Takımla çalışmalara başlaması beklenen Singo’da son karar Okan Buruk’un olacak.

