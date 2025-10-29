Türk oyuncu eğitimlere başladı! Dünyanın ilk kadın samuraylarından olacak

2024 yılında meme kanseri teşhisi konan ve gördüğü tedavi ile hastalığı yenen oyuncu Fadik Sevin Atasoy, son dönemde gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ünlü isim, hastalığını yendikten sonra çok başka bir konuyla gündemde.

Bir süredir samuray olmak istediğini belirten oyuncu, bunun için araştırmaları yaptı ve kararını verdi. Atasoy, Japonya'da derslere başladı.

"BU YOLDA İLK ADIMINI ATTI"

Sabah'tan Bülent Cankurt yazısında şunları aktardı:

"Geçtiğimiz günlerde bir davette, ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy ile karşılaşmış ve sohbet ederken heyecanla "Samuray olacağım" demişti. Atasoy bu yolda ilk adımı attı ve Japonya'da samuray derslerine başladı."

"DÜNYA TARİHİNDE İLK"

Atasoy, "Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden biri oldum. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlarla birlikte gece gündüz eğitim alıyoruz. Çok çalışıyoruz ama çok keyifli geçiyor" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN BANA BİR GÜVEN GELDİ"

"Samuray eğitimi, kılıç kullanmaktan ibaret değil" diyen başarılı oyuncu şunları söyledi:

"Dövüş sanatı öğrendiğiniz kadar zihninizi de eğitiyorsunuz, zihninizi sağlam tutmayı öğreniyorsunuz. Tahta kılıçla çalışıyoruz ama şimdiden bana bir güven geldi. Kendimi koruma konusunda özgüvenim arttı."

İLK KADIN SAMURAYLARDAN BİRİ OLACAK

Fadik Sevin Atasoy eğitimlerini tamamladıktan sonra dünyanın ilk kadın samuraylarından biri olacak.

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim 1975 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası usta tiyatro sanatçısı Sönmez Atasoy, annesi Emel Göksu’dur. Sanatçı bir ailede dünyaya gelen Fadik Sevin Atasoy, henüz dört yaşındayken sanatla tanışmıştır. Adını babasının, onun doğduğu dönemde sahnelediği 'Fadik Kız' adlı tiyatro oyunundan almıştır.

İlk sahne deneyimini İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sergileyen Atasoy, daha çocuk yaşta 'Teneke' adlı oyunda yer alarak sanat hayatına adım atmıştır. Bu rolüyle Selçuk Tiyatro Festivali’nde 'En İyi Oyuncu' ödülünü kazanmıştır. Küçüklüğünden itibaren TRT ve radyoda birçok çocuk programında yer alan Atasoy, ekran karşısına ilk kez 'Ahmet’in Günlüğü' adlı çocuk programında çıkmıştır.

Eğitim hayatında da sanatla iç içe olan Fadik Sevin Atasoy, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede burslu olarak yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır.

İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan’da tiyatro eğitimi alan Atasoy, çok yönlü bir sanat kariyeri inşa etmiştir. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve Bulgarca bilen sanatçı, bu dillerde birçok uluslararası projede yer almıştır.