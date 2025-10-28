“Birbirimizi seviyoruz” diyerek Alican’ı günlerce alıkoymuştu! Müge Anlı’daki Jale Damcı hakkında mahkeme kararı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Alican Arslan vakasında, zihinsel engelli genç ailesine teslim edildi. Jale Damcı, gençle ilişkilerini karşılıklı sevgiye dayandırdığını savunsa da, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZİHİNSEL ENGELLİ GENCİ ALIKOYDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 27 Ekim Pazartesi günkü yayını, Alican Arslan olayıyla gündeme damgasını vurdu. Yayına katılan Alican Arslan’ın ailesi, genç hakkında önemli iddialarda bulunarak Jale Damcı’nın Alican’ı alıkoyduğunu öne sürdü.

Ailenin açıklamalarına göre, zihinsel engeli bulunan ve %74 oranında engelli raporu bulunan Alican’ın velayetinin babasında olmasına rağmen, Damcı olayla ilgili farklı açıklamalarda bulundu.

“VAZGEÇMEYECEĞİM, BİZBİRİMİZİ SEVİYORUZ”

Programa katılan Jale Damcı, kendisi hakkındaki iddiaları yalanlayarak Alican Arslan ile ilişkilerinin karşılıklı sevgiye dayandığını ve birbirlerinden ayrılmayacaklarını savundu. Damcı, Alican’ın velayetinin babasında olduğunu bilmesine rağmen, program sırasında ayrılmak istemediğini dile getirdi.

ALİCAN ARSLAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ, JALE DAMCI TUTUKLANDI

Öte yandan, yetkililerin yaptığı incelemeler sonucu Alican Arslan için vasilik kararı olduğu belirlendi ve genç, ailesine teslim edildi. Alican'ı aç bıraktığı ve maaşını elinden aldığı öne sürülen Jale Damcı ise, genç adamı hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜGE ANLI GELİŞMELERİ ANLATTI

Müge Anlı konuyla ilgili gelişmeleri şu şekilde aktardı: