“Birbirimizi seviyoruz” diyerek Alican’ı günlerce alıkoymuştu! Müge Anlı’daki Jale Damcı hakkında mahkeme kararı

ATV’deki Müge Anlı ile Tatlı Sert’te izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 30 yaşındaki zihinsel engelli Alican Arslan, velayeti babasında olmasına rağmen kendisinden 24 yaş büyük Jale Damcı tarafından alıkonulduğu iddiasıyla gündeme geldi. Damcı, birbirlerini sevdiklerini belirtse de aile ve yetkililer devreye girdi. Damcı, alıkoyma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Alican Arslan vakasında, zihinsel engelli genç ailesine teslim edildi. Jale Damcı, gençle ilişkilerini karşılıklı sevgiye dayandırdığını savunsa da, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZİHİNSEL ENGELLİ GENCİ ALIKOYDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 27 Ekim Pazartesi günkü yayını, Alican Arslan olayıyla gündeme damgasını vurdu. Yayına katılan Alican Arslan’ın ailesi, genç hakkında önemli iddialarda bulunarak Jale Damcı’nın Alican’ı alıkoyduğunu öne sürdü. 

Ailenin açıklamalarına göre, zihinsel engeli bulunan ve %74 oranında engelli raporu bulunan Alican’ın velayetinin babasında olmasına rağmen, Damcı olayla ilgili farklı açıklamalarda bulundu.

“VAZGEÇMEYECEĞİM, BİZBİRİMİZİ SEVİYORUZ”

Programa katılan Jale Damcı, kendisi hakkındaki iddiaları yalanlayarak Alican Arslan ile ilişkilerinin karşılıklı sevgiye dayandığını ve birbirlerinden ayrılmayacaklarını savundu. Damcı, Alican’ın velayetinin babasında olduğunu bilmesine rağmen, program sırasında ayrılmak istemediğini dile getirdi.

ALİCAN ARSLAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ, JALE DAMCI TUTUKLANDI

Öte yandan, yetkililerin yaptığı incelemeler sonucu Alican Arslan için vasilik kararı olduğu belirlendi ve genç, ailesine teslim edildi. Alican'ı aç bıraktığı ve maaşını elinden aldığı öne sürülen Jale Damcı ise, genç adamı hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜGE ANLI GELİŞMELERİ ANLATTI

Müge Anlı konuyla ilgili gelişmeleri şu şekilde aktardı: 

“Yaklaşık 30 yıldır ekrana çıkıyorum. Hiç kimsenin başına kötü bir şey gelsin istemiyorum. Polis ekipleri biz yayını kapatırken gelip aldı. Sayın savcımız tüm aileyi dinledi tek tek… Çocuğu aldı, Jale’yi aldı. 4 saat de mahkeme süreci sürdü. Ne oldu derseniz? Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi. Hiç kimse benim düşmanım değil, ben taraf değilim. Jale Hanım gelip ‘Vesayet kararı olduğunu bilmiyordum, aileden de özür dilerim. Oğlunuzu sevdim ama durumu bilmiyordum. Davadan vazgeçelim’ deseydi aile ‘Tamam’ derdi. Bak şimdi tutuklandı, cezaevinde…”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

