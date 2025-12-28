Bursa merkezli 4 ilde polis ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi telefonla arayarak adlarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmalarına karıştığını, kimlik bilgilerinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığını ve isimlerinin kuyumcu soygununda geçtiğini söyleyip dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

İkamet adresleri belirlenen şüpheliler Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

3 KİŞİYİ YAKLAŞIK 11 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Mağdur 3 kişiyi 10 milyon 800 bin lira dolandırdıkları öğrenilen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 110 bin 400 lira, 2 bin 100 dolar, 700 avro, 10 cep telefonu ve 20 SIM kart ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y, U.S, O.O, M.A, R.D, Ç.K, H.S, M.U, E.E. ile Ö.Ş. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası