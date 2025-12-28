Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında hizmet veren halk plajlarından 3 milyon 252 bin 769 kişinin faydalandığını açıkladı. Türkiye genelinde 19 halk plajının vatandaşları denizle buluşturduğu sosyal medya hesabından bildirdi.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık. 1 yıl böyle geçti. Türkiye'nin dört bir yanında, herkes için erişilebilir ve nitelikli sahiller sunmaya devam ettik. Halk plajlarımız, 2025'te de milyonlarca vatandaşımızı denizle buluşturdu. 3 milyon 252 bin 769 kişi, bugüne kadar halk plajlarımızdan faydalandı. Ülke genelinde 19 halk plajımız hizmet veriyor. 2025 yılında; Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı hizmete açıldı. Antalya Manavgat Sorkun Ücretsiz Girişli Halk Plajı vatandaşlarımızla buluştu. Antalya Beldibi Bahçecik Halk Plajımızda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve üniteleri artırıldı. Halk plajlarımız; çevreye duyarlı, ücretsiz ve erişilebilir yapısıyla yaz boyunca yoğun ilgi gördü. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

