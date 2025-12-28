Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İhanetlerin, sırların ve imkansız bir aşkın anlatıldığı dizide bu hafta yaşanan gelişmelerin ardından gözler "Güller ve Günahlar 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte sevilen diziye dair tüm ayrıntılar...

11 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan Güller ve Günahlar'ın yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in, senaristliğini Yelda Eroğlu ve Birol Enginöz, Nur Özlem Enginöz ve Coşku Kılıç'ın üstleniyor. Başrollerini ise Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar 12. bölümüyle ekrana damga vurdu. Final sahnesinde ise Serhat'ın vurup vurulmadığı izleyici tarafından merak ediliyor.

Güller ve Günahlar 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR 13.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güller ve Günahlar dizisinin 13.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yapım, cumartesi akşamları saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle bir araya gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını ise Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SERHAT VURULDU MU?

Güller ve Günahlar dizisinin 27 Aralık Cumartesi yayınlanan 12.bölümünde, otelde yaşanan rehin alma olayının ardından Serhat ile yabancı uyruklu kaçakçı arasında şiddetli bir arbede yaşanır. Zeynep'in otele gelemesiyle gerilim zirveye tırmanırken, patlayan silah sesi herkesi dehşete düşürür. Zeynep çığlıkları ekrana yansırken, Serhat'ın vurulup vurulmadığı büyük bir merak konusu olur.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 12. BÖLÜM ÖZETİ

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Zeynep, hastanede verdiği hayat mücadelesini kazanır. Zeynep ile Serhat'ın evliliği, başta Arif olmak üzere Candan ailesinden büyük bir hayal kırıklığı oluşturur. Yaşananların sorumlusunu bulmaya kararlı olan Serhat, hem Zeynep'in hem de Arif'in başına gelenlerin izini sürerken, Berrak ise taşındığı yeni mahallede Tülay'ın desteğiyle komşularına Zeynep'i ve ailesini kötülemeye başlar.

Diğer yandan Güller ve Günahların 12.bölümü finalinde, Serhat, Ebru ve Azra, otele gelen kaçakçı tarafından rehin alır. İzleyiciler nefes kesen sahnenin ardından 13.bölümü merak etmeye başladı.

