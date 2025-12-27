Yeni sezonda ekranlara gelen Güller ve Günahlar dizisinde Ebru karakterini canlandıran Gizem Sevim dikkat çekti. Kariyeri ve yer aldığı projelerle izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Gizem Sevim kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Televizyon dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Gizem Sevim, son olarak Güller ve Günahlar dizisindeki rolüyle gündeme geldi. Daha önce farklı yapımlarda üstlendiği karakterlerle tanınan oyuncunun hayatı, eğitimi ve oyunculuk kariyeri araştırılmaya başladı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR EBRU KİM?

Gizem Sevim'in canlandırdığı Güller ve Günahlar dizisinde Ebru karakteri, hikayenin dikkat çeken figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ebru, Zeynep’in kız kardeşi olarak izleyici karşısına çıktı. Çalışmadan zengin bir hayat sürme hayali kuran Ebru, bu yönüyle dizideki çatışmaların ve karakter ilişkilerinin merkezinde yer alıyor.

Güller ve Günahlar Ebrusu Gizem Sevim kimdir? Oynadığı diziler ve kariyeri

GİZEM SEVİM KİMDİR?

Gizem Sevim, 29 Eylül 1999 tarihinde Aydın’da doğdu. Aslen Konyalı olan Sevim, oyunculuk eğitimini Harika Uygur ve Saim Güveloğlu’ndan aldı. Aldığı eğitimlerin ardından kamera karşısına geçerek profesyonel kariyerine adım attı.

Televizyon dünyasına 2022 yılında Gülümse Kaderine dizisiyle giriş yapan Sevim, ardından Mükemmel Eşleşme dizisinde Pınar karakteriyle başrolde yer aldı. Daha sonra atv ekranlarında yayınlanan Safir dizisinde Aleyna karakterini canlandırarak kariyerini sürdürdü. Son olarak Güller ve Günahlar dizisinde Ebru karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

