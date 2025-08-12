Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu
Gündüz kuşağının en ses getiren programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon için yayın tarihi belli oldu. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan program konusu itibarıyla gündeme yön vermeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV'de hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor.  İzlenme rekorları kırmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali sonrası kısa bir araya girdi.

Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği program, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yaşanan olayları çözümleyip mağdurlara yardım eden yapımın yeni sezon yayın tarihi merak edilip araştırılıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonunun 1 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır.

mugeanliatv’ adlı Instagram hesabında programın başlayacağı tarih “O bir televizyon fenomeni... Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı 1 Eylül Pazartesi atv'de!” ifadeleri ile duyuruldu. 

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ BÖLÜM HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri hafta içi her gün canlı yayınla saat 10:00'da başlayacak, 12:45'te sona erecek.

MÜGE ANLI PROGRAMININ İÇERİĞİ NEDİR?

Müge Anlı Tatlı Sert programı kayıp vakaları ve cinayetleri ele alır. Bu programda kayıp kişiler aranır, aileler kavuşturulur ve işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışılır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

