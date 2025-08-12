Müge Anlı yeni sezonla geri dönüyor: Yayın tarihi sosyal medyadan duyuruldu

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', 27 Haziran günü sezon finali yapmıştı. Cinayetleri çözmesi ve ailelerin yeniden kavuşmasını sağlamasıyla dikkat çeken programın yeni yayın tarihi açıklandı.

DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Tam 17 sezondur yayın hayatına devam eden 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', haziran ayında bir sezonu daha tamamlamıştı. Heyecanla beklenen programın ünlü sunucusunun ekranlara dönüş tarihi netleşti. Google’da en çok aratılan 'Müge Anlı yeni sezon başladı mı?', 'Ne zaman başlayacak?' gibi sorular da cevap buldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI, İZLEYİCİ HAVAYA UÇTU

2 milyon takipçiye sahip ‘mugeanliatv’ adlı Instagram hesabından programın yeni bölüm tarihi açıklandı.

Yapılan duyuruda “O bir televizyon fenomeni... Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı 1 Eylül Pazartesi atv'de!” ifadeleri yer aldı. Bu haber sonrası izleyiciler büyük sevinç yaşadı.