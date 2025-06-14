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Hastalığını herkesten gizlemiş! Fadik Sevin Atasoy kanserle mücadelesini anlattı: 'Bunu taşıyamıyorum' dedim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hastalığını herkesten gizlemiş! Fadik Sevin Atasoy kanserle mücadelesini anlattı: &#039;Bunu taşıyamıyorum&#039; dedim
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak 'Kardeşlerim' dizisinde rol alan Fadik Sevin Atasoy, herkesten gizlediği gerçeği açıkladı. Meme kanseriyle 2 yıl boyunca mücadele eden 49 yaşındaki oyuncu, yaşadığı zorlu süreçten bahsetti.

Fadik Sevin Atasoy, kendisi gibi oyuncu olan Emel Göksu ile katıldıkları programda dikkat çeken bir itirafta bulunarak, geçmişte meme kanserine yakalandığını ve hastalığı atlattığını söyledi.

Hastalığını herkesten gizlemiş! Fadik Sevin Atasoy kanserle mücadelesini anlattı: 'Bunu taşıyamıyorum' dedim - 1. Resim

"KÜLLERİMDEN YENİDEN DOĞDUM"

Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan ikiliden Fadik Atasoy, 2 yıl boyunca kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Hastalık sürecinde bazı zamanlarda anneme, 'Ben bunu taşıyamıyorum' dedim. Annemin, 'Hemen banyoya gidiyorsun, makyajını yapıyorsun, kahkahanı atıyorsun ve yaşamaya devam ediyorsun' diyerek beni yataktan kaldırmışlığı var. 'Bitiyor' dedim, bitti. Küllerimden yeniden doğdum" ifadelerini kullandı.

Hastalığını herkesten gizlemiş! Fadik Sevin Atasoy kanserle mücadelesini anlattı: 'Bunu taşıyamıyorum' dedim - 2. Resim

"BAĞIRA BAĞIRA AĞLARIM"

Emel Göksu ise kızının hastalığıyla ilgili, "Ben acıyla karşılaştığım vakit onlara hiç belli etmem; çok dik dururum, çok doğalmış gibi davranırım. Ancak onlar gidince başlarım ağlamaya, bağıra bağıra ağlarım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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