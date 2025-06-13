Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşıydı! Usta oyuncu Hüseyin Goncagül son yolculuğuna uğurlandı

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan sanatçı Hüseyin Goncagül, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok ünlü isim katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da Goncagül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğunu söyledi.

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Goncagül'ün cenaze namazı, cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in saf tuttuğu cenaze namazında Goncagül için helallik alındı, dua edildi.

Namazın ardından katılımcıların omuzlarında cenaze aracına taşınan Goncagül'ün naaşı, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının eşi Ayşegül, oğlu Mustafa, kızı Betül ile yeğeni müzisyen Yusuf Goncagül camide ve mezarlıkta taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hüseyin Goncagül'ün kendi nesli ve Türkiye için çok kıymetli bir isim olduğunu söyledi.

"BİR DEĞERİMİZİ, BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Goncagül'ün ömrü boyunca çok insan yetiştirdiğini belirten Altun, "Memleketimiz için çok önemli değerdi. Bir değerimizi, büyüğümüzü kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün burada da birçok talebesi vardı. Hem eserleriyle hem yetiştirdiği talebelerle gerçekten bu ülkeye çok önemli katkılarda bulundu." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da Hüseyin Goncagül'ün iyi bir insan olduğunu, son yolculuğunda da bunu paylaşmış olduklarını belirtti.

"Hüseyin Goncagül" denilince akla ilk "aile", "çocuk" ve "dava insanı" kavramlarının geldiğini anlatan Acar, Goncagül'ün samimi ve hasbi bir insan olduğunu vurguladı.

"AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM"

Acar, Goncagül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğunu hatırlatarak, "O nezaketiyle, beyefendiliğiyle, samimiyetiyle, hasbiliğiyle çok önemli bir değerdi. Muhafazakâr dünyada bir şekilde insanlara dokunmuş olduğunu bildiğimiz önemli aktörlerden biriydi. Rabbim mekanını cennet etsin. Sonuçta bizler de belki çocukluğumuza, belki biraz gençliğimize dokunan taraflarıyla onu hep radyolarda, televizyonlarda bir şekilde hayatımıza dokunan yanlarıyla tanıdık, hep iyi bildik. Nezaketli, samimi, özel, nahif bir insan olarak bildik. Geride kalan ailesine sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Cenaze töreninde, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Mesut Uçakan, Üzeyir İlbak, Ömer Faruk Aksoy, Alper Kış, Mehmet Karaosmanoğlu, Salih Efiloğlu, İsmail Güneş, Hakan Aykut, Abdurrahman Şen, Osman Atalay, Mehmet Burhan Genç ve Kemal Özdal'ın da aralarında bulunduğu sanat ve sinema dünyasından çok sayıda isim de yer aldı.