Uzunluğu 2 kilometre, yüksekliği 25 metre! Zirveden kopan buz kütlesi korku saçtı

İklim değişikliğinin etkisi 25 Ekim tarihinde Tacikistan'da kameralara yansıdı. Tacikistan'daki Pamir dağlarında bulunan İsmail Somoni zirvesinde dev bir buz kütlesi koparak aşağıya doğru hareket etti.

UZUNLUĞU 2 KİLOMETRE

Tacikistan Acil Durumlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, vadi üzerinde ilerlediği görülen buz kütlesinin uzunluğunun 2 kilometre, yüksekliğinin 25 metre, genişliğinin ise 150-200 metre olduğu belirtildi.

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Buzul kütlesinin yerel saatle 11.00 sıralarında koptuğu ve 14.00 sıralarında kontrol altına alındığı kaydedildi. Olayda can kaybı ve hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı.



