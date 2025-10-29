Ateşkes kağıt üzerinde kaldı, İsrail yeniden Gazze'yi vurdu! Can kaybı artıyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in ateşkesi 'sistematik şekilde' ihlal ettiğini ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Son olarak İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde yeniden Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı.

İSRAİLLİ ASKERİN CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDILAR

Gerilimi tırmandıran gelişmenin, Han Yunus'un kuzeyinde çekilen bir görüntüyle başladığı iddia edildi. Söz konusu görüntülerde, Hamas güçlerinin İsrailli asker Amiram Cooper'ın cansız bedenini çıkardığı anlar yer aldı.

Bu görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya "karşılık verin" talimatı verdiği iddia edildi.

CAN KAYBI 91'E YÜKSELDİ

İsrail'in bu gelişmelerin ardından ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinde başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 91’e yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılarda Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42 ve güneyinde 18 kişi hayatını kaybetti.

Kaynaklar, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve yıkılan evlerin enkazı altında halen kayıpların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini aktardı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu arada İsrail'e ait savaş uçakları Gazze kenti ile Deyr el-Belah'a yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynakları, ambulans ve kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını yoğun duman, yıkım ve kapatılan yollar nedeniyle büyük zorluklarla sürdürdüğünü ifade etti.