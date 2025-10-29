Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Melissa Kasırgası Küba'ya ulaştı! 735 bin kişi tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Melissa Kasırgası, Küba'nın güneydoğu kıyılarına ulaştı. Bölgede yaşayan 735 binden fazla kişi tahliye edilirken, yetkililer yıkıcı fırtına, şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyardı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Melissa Kasırgası nedeniyle ülkede 735 binden fazla kişinin güvenli bölgelere taşındığını açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm Küba için zorlu bir gece olacak ama bunu aşacağız" ifadelerini kullandı.

5. KATEGORİYE KADAR GÜÇLENDİ

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) ise kasırganın 3. kategori seviyesinde Küba'nın güneydoğu kıyılarına ulaştığını duyurdu. NHC, 27 Ekim'de yaptığı bir önceki açıklamada, fırtınanınsaatte 260 kilometre hızla 5. kategoriye kadar güçlendiğini belirtmişti.

Kasırganın, Jamaika'nın başkenti Kingston'un 205 kilometre güneybatısından batı yönünde ilerlediği ve yakında Jamaika ile Küba'nın güneydoğusunda karaya vurmasının beklendiği ifade edildi.

CİDDİ YIKIMA NEDEN OLMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, Melissa Kasırgası'nın önümüzdeki günlerde Jamaika ve Küba'da ciddi yıkımlara, Karayipler'in diğer bölgelerinde ise yoğun yağış, sel ve heyelan riskine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

