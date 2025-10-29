Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Melissa Kasırgası, Karayipler'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Melissa Kasırgası, Karayipler'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Karayipler, Jamaika, Doğal Afet, Yardım, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karayipler’de etkili olan ve en şiddetli kasırga seviyesini ifade eden 5’inci kategorideki Melissa Kasırgası nedeniyle Jamaika’da en az 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Kasırga nedeniyle Karayipler’de yaşanan ölümlerin toplam sayısı en az 7’ye ulaştı.

Karayipler’de etkili olan ve son olarak Jamaika’yı vuran 5’nci kategorideki Melissa Kasırgası’nın bilançosu netleşmeye başladı. Jamaika Sağlık ve Refah Bakanı Christopher Tufton, kasırgaya hazırlık amacıyla yapılan ağaç kesim çalışmaları sırasında en az 3 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Melissa Kasırgası, Karayipler'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ALT YAPI ÇÖKTÜ

Jamaika Yerel Yönetim Bakanı Desmond McKenzie ise, ülkenin şimdiye kadar gördüğü en ciddi doğal afetlerden birine tanıklık ettiğini belirterek, "Jamaika'nın en kötü deneyimlerinden birini yaşıyoruz. Altyapımız ciddi şekilde zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Melissa Kasırgası, Karayipler'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

ABD'DEN JAMAİKA'YA DESTEK

Jamaika Başbakanı Andrew Holness da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bir destek mesajı aldığını belirterek, "ABD Dışişleri Bakanı ve ABD Başkanı bize her zaman iyi davrandılar ve biz de ABD ile her zaman iyi ve güçlü ortaklar olduk. Bu nedenle, sağlayabilecekleri her türlü yardımın, gerekli gördüğümüz her türlü yardımın yapılması için çaba göstereceğiz" açıklamasında bulundu. Jamaika’daki etkisini kademeli olarak yitiren Melissa Kasırgası’nın Küba'nın ardından Bahamalar ile Turks ve Caicos Adaları dahil Karayipler'in diğer bölgelerinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

KARAYİPLER'DE ÖLÜ SAYISI EN AZ 7

Son gelişmelerle birlikte, Haiti’de heyelan sonucu meydana gelen 3 ölüm ve Dominik Cumhuriyeti’nde kanal temizleme çalışması sırasında yaşanan 1 ölüm ile birlikte, Melissa Kasırgası nedeniyle Karayipler’de yaşanan can kayıplarının sayısı en az 7’ye yükseldi.

Melissa Kasırgası, Karayipler'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Karayipler’de etki gösteren Melissa Kasırgası son olarak Jamaika’yı vurmuş, hızı saatte 295 kilometreyi bulan rüzgarlara ve şiddetli yağışlara yol açan kasırga en az 240 bin haneyi elektriksiz bırakmıştı. Birçok bölgede maddi hasar meydana gelirken, en az 6 bin kişinin 800’ü aşkın sığınağa tahliye edildiği açıklanmıştı. Birçok kesimde sel baskınları meydana gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir'de deprem üstüne deprem oluyor! 100'lerce artçı meydana geldi, vatandaş endişeli...Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Ekipler enkaz bölgesinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail ateşkesi deldi, Trump savunmaya geçti: Cevap vermeleri gerekiyordu - Dünyaİsrail ateşkesi deldi, Trump savunmaya geçti!Brezilya'da büyük operasyon başlatıldı! 4'ü polis 60 ölü var - DünyaBrezilya'da büyük operasyon başlatıldı! 4'ü polis 60 ölü varGazze’de yönetim düğümü çözülüyor! Blair dayatmasından vazgeçildi - DünyaGazze’de yönetim düğümü çözülüyor!İskoçya’nın en büyük camisine ırkçı saldırı! - Dünyaİskoçya’nın en büyük camisine ırkçı saldırı!Suriye'de bombalı saldırı! Lazkiye'deki karakola el bombası atıldı - DünyaSuriye'de bombalı saldırı!Ukrayna'ya savaş desteği için 2 bin asker gönderecekler! Rusya'dan çarpıcı Fransa iddiası - DünyaSavaş desteği için 2 bin asker gönderecekler!
Sonraki Haber Yükleniyor...