Son yüzyılın en büyük kasırgası yaklaşıyor! Dünya diken üstünde: Saatler kaldı

Son yüzyılın en büyük kasırgası yaklaşıyor! Dünya diken üstünde: Saatler kaldı

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Kasırga, Jamaika, Kırgız, Bahamalar, Tahliye, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dünyanın bu yıl gördüğü en güçlü fırtına olan Melissa Kasırgası, Karayipler’e saatte 280 kilometre hızla yaklaşıyor. Kategori 5 seviyesine ulaşan dev kasırga, Jamaika’yı birkaç saat içinde vuracak. Yetkililer ada genelinde zorunlu tahliye kararı aldı, binlerce kişi sığınaklara taşındı.

Gezegenin bu yıl gördüğü en güçlü kasırga olan Melissa, saatte 175 mil (280 km) hızla Karayipler’e yaklaşıyor. 

Kategori 5 seviyesine ulaşan dev kasırga, Jamaika’yı birkaç saat içinde vuracak. Ardından Küba ve Bahamalar’a yönelmesi bekleniyor.

Jamaika’nın sahil bölgelerinde zorunlu tahliye ilan edildi. Ada genelinde 800’den fazla sığınak açıldı, binlerce kişi güvenli bölgelere taşındı.

Meteoroloji uzmanları, Melissa kasırgası yavaş ilerlediği için etkisi Katrina’dan bile daha uzun sürebilir” yorumlarına başladı.

Son yüzyılın en büyük kasırgası yaklaşıyor! Dünya diken üstünde: Saatler kaldı - 1. Resim

JAMAİKA'DA CAN KAYIPLARI BAŞLADI

Jamaika Sağlık Bakanı Christopher Tufton, fırtına karaya ulaşmadan önce üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Tufton, “Fırtınaya hazırlık yapan üç vatandaşımızdan ikisi ağaç keserken, biri elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti” dedi.

Ülkede 52 binden fazla kişi elektriksiz, bazı bölgelerde iletişim kesildi. 

Altyapı ekipleri, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle onarım çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı.

Son yüzyılın en büyük kasırgası yaklaşıyor! Dünya diken üstünde: Saatler kaldı - 2. Resim

ŞİMDİ NE OLACAK?

Uzmanlara göre yüzyılın kasırgası henüz durmadı. Melissa’nın bugün Jamaika’nın üzerinden geçtikten sonra rotasını doğu Küba’ya, ardından Bahamalar’a çevirmesi bekleniyor.

Küba’da 600 binden fazla kişi tahliye ediliyor, Santiago de Cuba, Guantánamo ve Holguín eyaletlerinde en yüksek seviye kasırga uyarısı yürürlükte.

Bahamalar ve Turks & Caicos Adaları’nda ise Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgârlar ve dev dalgalar bekleniyor.

Meteoroloji merkezleri, ABD anakarasında doğrudan bir etki öngörülmediğini, ancak fırtınanın Atlantik boyunca şiddetli deniz dalgaları ve yağış zinciri oluşturabileceğine değindi.

Son yüzyılın en büyük kasırgası yaklaşıyor! Dünya diken üstünde: Saatler kaldı - 3. Resim

GÖRÜLMEMİŞ BİR DOĞA OLAYI

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Melissa’nın merkez basıncının 901 milibar seviyesine kadar düştüğünü duyurdu.

2005’te ABD’yi haritadan silen Katrina Kasırgası’ndan bile daha düşük basınca sahip olan Melissa, daha güçlü, daha yıkıcı ve daha tehlikeli bir fırtına olarak kayıtlara geçti.

ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı “Kasırga Avcıları”, bulutların arasında gözle görülür elektrik boşalmaları ve 200 mil/saat’e varan rüzgar tespit etti.

Son yüzyılın en büyük kasırgası yaklaşıyor! Dünya diken üstünde: Saatler kaldı - 4. Resim

JAMAİKA HALKI DUA EDİYOR

Batı Hint Adaları Üniversitesi’nden iklim bilimci Prof. Michael Taylor, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bu fırtına sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da yıpratıcı. Günlerdir bekliyoruz, insanlar korku içinde” dedi.

Kasırganın saatte yalnızca 8 km hızla ilerlemesi nedeniyle etkisinin günlerce sürmesi bekleniyor. 

KIYI BÖLGELERİ SULAR ALTINDA KALABİLİR

NHC, Jamaika’nın güney kıyılarında 9 ila 13 fit (yaklaşık 4 metre) yüksekliğinde fırtına dalgası  da beklenmekte.

Son yüzyılın en büyük kasırgası yaklaşıyor! Dünya diken üstünde: Saatler kaldı - 5. Resim

AMERİKALI TURİSTLER MAHSUR KALDI

Melissa nedeniyle Jamaika’daki havaalanları kapandı. Yüzlerce Amerikalı turist, otellerinde mahsur kaldı. 

Montego Bay’de tatil yapan Pennsylvania’lı Kimmy Small, CNN’e “Titanik gibi hissediyoruz. Herkes balodaymış gibi davranıyor ama dışarıda felaket yaklaşıyor” dedi.

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Meteorologlar, Melissa’nın gücünün önümüzdeki 24 saat içinde daha da artabileceğini söyledi.

Kasırganın etkilediği bölgelerde binlerce kişi evsiz kalabilir.

Uluslararası yardım ekipleri şimdiden hazır bekliyor.

