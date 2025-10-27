Ülke alarma geçti! Milyonlarca insan risk altında: Melisa kasırgası kritik boyutlara ulaştı

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Melisa kasırgasının Jamaika'nın yaklaşık 130 mil güney-güneybatısında ve Guantanamo, Küba'nın yaklaşık 315 mil güney-güneybatısında bulunduğunu tespit ederken kasırganın 5. seviyeye ulaştığını bildirdi. Kasırganın saatte maksimum 160 mil rüzgar hızına sahip olduğunu ve saatte 3 mil hızla batıya doğru hareket ettiğini belirtildi.

Daily Mail'de yer alan bilgilere göre; 'Felaket boyutunda ani sel baskınları ve çok sayıda heyelan yaşanması muhtemel' uyarısında bulunuldu ve Jamaika Meteoroloji Servisi'nden Melissa kasırgasının Jamaika'nın son yıllarda yaşadığı en güçlü kasırga olacağı aktarıldı.

Salı gününe kadar güney kıyılarında yaşamı tehdit eden fırtına dalgası ve hasara yol açacak dalgalar bekleniyor. Ayrıca fırtına, Dominik Cumhuriyeti'nde yoğun yağışa neden oldu. Pazartesi günü kırmızı alarm altında olan dokuz eyaletten dördünde okulların ve devlet dairelerinin kapalı kalması emredildi.

Melissa Kasırgası ülke genelinde 750'den fazla eve zarar verdi, 3.760'tan fazla kişi evsiz kaldı. Yetkililer, sel sularının en az 48 yerleşim birimine erişimi engellediğini söyledi. NHC, doğu Küba'nın bundan etkileneceği konusunda uyardı ve şunları söyledi: 'Bugünden itibaren şiddetli yağışlar, hayatı tehdit eden ve potansiyel olarak felakete yol açabilecek ani sel baskınları ve toprak kaymaları bekleniyor.