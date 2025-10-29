ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 29 Ekim'i kutladı: Türkiye köklü ve değerli bir NATO müttefiki

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, KÖKLÜ VE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİDİR"

Bakan Rubio mesajında, "ABD ve Amerikan halkı adına Türkiye halkının Cumhuriyetinizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. ABD-Türkiye ilişkileri küresel barış, güvenlik ve refah açısından kritik öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve değerli bir NATO müttefikidir. Türkiye aynı zamanda, bölgesel istikrarın sağlanmasından terörle mücadeleye, ticaretin genişletilmesinden enerji iş birliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarımız olan hayati bir ortaktır." dedi.

"İTTİFAKIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ UMUYORUZ"

Rubio, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: