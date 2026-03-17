Ozan Kabak'a büyük onur: 1 değil, 2 değil, 5 haftada 4 defa bunu başardı
Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Wolfsburg karşısında sergilediği performansla haftanın 11'ine seçildi.
Milli futbolcu Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla gösterdiği etkili performansla adından söz ettiriyor.
Ozan Kabak, 1-1 sonuçlanan Hoffenheim-Wolfsburg maçında gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Bundesliga'da haftanın ilk 11'inde yer aldı.
5 HAFTADA 4 DEFA EN İYİ 11'DE
Son dönemde yakaladığı formla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ozan Kabak, Bundesliga'nın son 5 haftasında 4 defa haftanın ilk 11'ine seçilmeyi başardı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu, bu sezon 18 maçta forma giyerken; 1060 dakikada 4 gollük skor katkısı verdi.
