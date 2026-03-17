Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Wolfsburg karşısında sergilediği performansla haftanın 11'ine seçildi.

Ozan Kabak, 1-1 sonuçlanan Hoffenheim-Wolfsburg maçında gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Bundesliga'da haftanın ilk 11'inde yer aldı.

Ozak Kabak, Wolfsburg maçında 90 dakika mücadele etti.

5 HAFTADA 4 DEFA EN İYİ 11'DE

Son dönemde yakaladığı formla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ozan Kabak, Bundesliga'nın son 5 haftasında 4 defa haftanın ilk 11'ine seçilmeyi başardı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu, bu sezon 18 maçta forma giyerken; 1060 dakikada 4 gollük skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası