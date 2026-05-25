Niğde'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Niğde-Kayseri Yolu Kızıklı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Saat 04.30 sıralarında Niğde-Kayseri Yolu Kızıklı mevkiinde H.Ö. idaresindeki otomobil ile B.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücülerinden H.Ö. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü B.K. ile R.D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
