Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edeceği isimleri belirlediği iddia edildi.

CHP'de mahkeme tarafından verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi partideki gerilimi tırmandırdı.

'İHRAÇ LİSTESİ HAZIR' İDDİASI

Partide hareketli günler yaşanırken, gazeteci Sinan Burhan tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Burhan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi partiden ihraç edilecek ve disipline verilecek milletvekillerinin listesini hazırlamış" dedi.

"Farklı bir tartışma olacağını düşünüyorum" diyen Burhan, "Listede adı yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfür ile anılan milletvekilleri olacak. Benim aldığım kulis bilgisi bu" ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan'ın listede olduğunu iddia ettiği isimler şöyle:

1. Ali Mahir Başarır

2. Veli Ağbaba

3. Burhanettin Bulut

4. Umut Akdoğan

5. Taşkın Özer

6. Özgür Karabat

7. Adnan Beker

8. Cemal Enginyurt

9. Gökhan Zeybek

10. Ümit Dikbayır

ÜMİT DİKBAYIR VE CEMAL ENGİNYURT'TAN TEPKİ

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kulislerde dolaşan 'ihraç listesi' iddialarına tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımadığını ve partisinin başında bir "kayyım" olduğunu belirten Dikbayır, yaptığı açıklamada Özgür Özel'e olan desteğini tekrarladı. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey!" ifadelerini kullandı.

