CHP Genel Merkezi’nde yaşanan arbede ve tahliye krizinin ardından kameraların karşısına geçen CHP eski Milletvekili Müslim Sarı, parti içinde yeni yol haritasının bayram sonrası belirleneceğini söyledi. Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayram sonrası Genel Merkez’e geleceğini açıklarken, Özgür Özel ile temas kapısını da açık bıraktı.

Sarı, genel merkez binasında yaşanan arbedeyi derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti ve şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek?

"YOL HARİTASI BELİRLENECEK"

"Bu manzaradan dolayı bir karşılıklı değerlendirme yaptık. Üzücü, üzücü bir durum tabii ama neticede bir gereklilik var ve bu gereklilik çerçevesinde önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bu yetkili organları bir yol haritası belirleyecek ve bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek"

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE NE ZAMAN GELECEK?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nın Genel Merkez'e ne zaman gideceğine dair sorulan soruya cevap veren Sarı şöyle konuştu:

"Kurultaydan sonra en yetkili olay, Parti Meclisi. Parti Meclisi'nin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Parti Meclisi'ni bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra yani Parti Meclisi'nden önce Genel Merkez'e gelecektir. Kendi makamına. Bu süreci de şimdilik kendi ofisini de takip edecek.

Bayramın sonuna doğru merkeze gelme planımız var"

DİSİPLİN KURULU İDDİALARI

Bazı isimlerin disiplin kuruluna sevk edileceği iddialarını ise Sarı şu sözlerle yalanladı:

"Henüz o noktada değiliz. Biz şu anda ilk önce partinin meşru yasal organlarını yani söz konusu olan karar çerçevesinde resmi organların teşkiliyle ilgili süreçte tamamlayacağız bu hafta. Yani parti meclisi toplantısı, yüksek disiplin kurulu toplantısı, ilk toplantı, Sayın Genel Başkan'ın makamına gelişi, bununla ilgili süreçler var"

ÖZGÜR ÖZEL'LE GÖRÜŞECEKLER Mİ?

Özgür Özel'le temas kurulup kurulmayacağı da sorulan Sarı, şu cevabı verdi:

"Kurulabilir, niye kurulması? Yani biz farklı partilerden insanlar değiliz, düşman değiliz neticede. Sayın Genel Başkan, arkadaşlarımızla temas kuracaktır. Bayram da bir fırsat biliyorsunuz bu süreçte kucaklaşarak birleşerek bu süreci götüreceğiz"

