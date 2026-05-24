Tansiyonun yükseldiği CHP Genel Merkezi’nde ortalık savaş alanına dönerken, Özgür Özel’in kendisine verilen tebligatı yırttığı anlar dikkat çekti. Polis ile arbede yaşayan CHP’lilerin koltuklarla barikat oluşturduğu, yerlere deterjan koyduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası genel merkez binası boşaltıldı. İşte CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar...

CHP'DE TANSİYON YÜKSELDİ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultaylarını "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından Özgür Özel’in ‘Genel Başkanlık’ görevi düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelmesine, mevcut yönetim tepki göstermişti. Ankara Valiliği, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için talimat vermişti. Bugün genel merkez binası önüne gelen polis ekipleri, binayı boşaltmak istemeyen CHP’lilerle karşı karşıya geldi.

ARBEDEDE NELER YAŞANDI? Genel merkez bahçesine otobüslerin çekildi ve güvenlik tedbirlerinin artırıldı. Genel merkeze gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle, genel merkezdeki CHP'liler arasında arbede yaşandı. İşte tahliye kararını uygulayan polisin müdahalesiyle boşaltılan CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar...

CHP’LİLER SU VE CAM ŞİŞE ATTI Polis ekipleri kararı tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi. CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçti.

Genel Merkez bahçesindeki partililer, polislere su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

KOLTUKLARLA BARİKAT CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

MERDİVENLERE DETERJAN DÖKTÜLER Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktükleri öğrenildi.

TANAL HORTUMLA ALANA ÇIKTI CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.

HASAN KARACA BACAĞINI KIRDI CHP Genel Merkez'e girişler kontrollü yapılırken bazı partililer, binaya otopark kapısının üzerinden tırmanarak girdi. CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca da aynı yolla Genel Merkez binasına girmek isterken düşüp yaralandı. Bacağının kırıldığı belirlenen Karaca, AFAD ekiplerince yine otopark kapısının üzerinden CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokaktaki ambulansa taşındı. Karaca, ambulansla hastaneye sevk edildi.

TEBLİGATI YIRTTI Yaşanan arbede sırasında parti binasında bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel kendisine verilen tebligatı yırttı. Özel "Baba ocağını bunun için yıktılar" dedi.

Tahliye kararını uygulayan polis ekipleri, CHP Genel Merkezi'ni boşalttı.

MECLİS'E YÜRÜDÜ Genel Merkez binasından çıkan Özgür Özel "Birileri de kendine yakışanı yapıyor. Yapmayın dedik. Partiyi kişisel hırslarınızdan dolayı bir yeniliği kabul edemediğiniz için. Buttan kovaladılar. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır” diyerek Meclis’e doğru yürüdü.

