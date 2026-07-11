Türkiye ‘savunma bankası’na katılmayacak
Türkiye’nin, NATO bünyesinde kurulması planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası’na (DSRB) mevcut aşamada katılmayacağı öğrenildi.
- Yabancı basında, Türkiye, Kanada, Lüksemburg, Ukrayna ve altı ülkenin Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası (DSRB) adıyla yeni bir uluslararası finans kuruluşu kurduğu yönünde haberler yer almıştı.
- Yeni bankanın savunma projelerine uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlayacağı belirtilmişti.
- DSRB'nin savunma alanında faaliyet gösteren, başta KOBİ'ler olmak üzere şirketlere uzun vadeli finansman sağlamayı amaçlayan çok taraflı bir banka olarak tasarlandığı açıklanmıştı.
- Kanada'nın Montreal şehrinde yürütülen müzakerelerin ardından Türkiye'de kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.
- Yapılan istişareler sonucunda Türkiye'nin mevcut aşamada bankaya katılım taahhüdünde bulunmaması kararı alındı.
Yabancı basında, Türkiye, Kanada, Lüksemburg, Ukrayna ve altı ülkenin, savunma sanayii yatırımlarını finanse etmek amacıyla Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası (Defence, Security and Resilience Bank-DSRB) adıyla yeni bir uluslararası finans kuruluşu kurduğu yönünde haberler yer almıştı.
Söz konusu haberlerde, yeni bankanın savunma projelerine uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlayacağı, Türkiye'nin de kurucu ülkeler arasında yer aldığı belirtilmişti.
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DSRB'nin savunma alanında faaliyet gösteren, başta KOBİ'ler olmak üzere şirketlere uzun vadeli finansman sağlamayı amaçlayan çok taraflı bir banka olarak tasarlandığı belirtilirken, Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini vurguladı.
Edinilen bilgiye göre, Kanada’nın Montreal şehrinde yürütülen müzakerelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirilirken, yapılan istişareler sonucunda Türkiye'nin mevcut aşamada bankaya katılım taahhüdünde bulunmaması kararı alındı.