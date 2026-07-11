Türkiye’nin, NATO bünyesinde kurulması planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası’na (DSRB) mevcut aşamada katılmayacağı öğrenildi.

Yabancı basında, Türkiye, Kanada, Lüksemburg, Ukrayna ve altı ülkenin, savunma sanayii yatırımlarını finanse etmek amacıyla Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası (Defence, Security and Resilience Bank-DSRB) adıyla yeni bir uluslararası finans kuruluşu kurduğu yönünde haberler yer almıştı.

Türkiye ‘savunma bankası’na katılmayacak

Söz konusu haberlerde, yeni bankanın savunma projelerine uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlayacağı, Türkiye'nin de kurucu ülkeler arasında yer aldığı belirtilmişti.

DSRB'nin savunma alanında faaliyet gösteren, başta KOBİ'ler olmak üzere şirketlere uzun vadeli finansman sağlamayı amaçlayan çok taraflı bir banka olarak tasarlandığı belirtilirken, Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

Türkiye ‘savunma bankası’na katılmayacak

Edinilen bilgiye göre, Kanada’nın Montreal şehrinde yürütülen müzakerelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirilirken, yapılan istişareler sonucunda Türkiye'nin mevcut aşamada bankaya katılım taahhüdünde bulunmaması kararı alındı.



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