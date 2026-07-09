Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde Ankara’da düzenlenen kritik zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edildi” dedi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mehter marşı ve yeniçerilerle karşılanan liderlerin durumu övgüyle karşıladıklarını belirterek, “Tokalaşırken ‘gerçekten muhteşemdi’ dediler. Hatta bazıları ‘biz yeniçerilerinizi tanırız’ dediler” ifadelerini kullandı.

NATO Ankara Zirvesi'nin şifresi: Bölünmeyelim

Erdoğan şunları söyledi:

Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde bu tarihî zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, daha güçlü bir NATO’nun temellerini Ankara’da atmış bulunuyoruz. Gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanılan İHA ve SİHA’larımızı NATO’ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için savunma iş birliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı. “Avrupa Ordusu” kurma planı ve SAFE Fonu, dikkatli olunması gereken noktalar. Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması Avrupa’da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açabilir.

NETANYANU’NUN DERDİ BELLİ

Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bu, Türkiye’ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının ispatı. Biliyorsunuz, Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlı ve kıymetliydi. Dostuma bir defa daha teşekkür ediyorum. F-35 konusunda ise Trump olumlu bir noktada. İnşallah F-35’lerin Türkiye’ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya, “Amerika verdiği sözü tuttu” diyecektir. Fakat bu konu Miçotakis ve eli kanlı Netanyahu’yu telaşlandırmış. Zira Netanyahu’nun hangi sularda yüzdüğü bellidir. Fakat Miçotakis’in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Çünkü biz Miçotakis’e, Yunanistan için aldığı savunma araçları konusunda “Bunları niçin aldın?” veya “Niçin alıyorsun?” diye herhangi bir eleştiride hiç bulunmadık. Böyle bir şey söyleme imkânımız elbette olabilirdi, gerek duymadık. Netanyahu ve Miçotakis’in açıklamalarının benim dünyamda yeri yok. Çelik Kubbe Projesi, NATO’nun bulunduğumuz bölgedeki en güçlü savunma unsurlarından biri olacaktır. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa, bizde de Çelik Kubbe var.

NATO Ankara Zirvesi'nin şifresi: Bölünmeyelim

KAAN MOTORUNDA SIKINTI YOK

Şu anda Amerika’nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Büyük oranda yaptırımlar kalkmış vaziyette. Herhangi bir sıkıntı yaşandığında da Trump, aradığımız zaman bize dönüş yapıyor ve gerekli cevabı da alıyoruz. Kaan savaş uçağının motoru için Trump’la daha önce görüştüm. Olumlu bir yaklaşım sergiledi, inşallah bu konuda bir sıkıntı olmayacak. Özellikle savunma sanayi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışma yürütülmesi konusunda görüş birliğine vardık. Özellikle gemi inşa sanayii üzerinde durduk.

Orta Doğu’da yaşanan savaşlar ve ABD-İran gerilimiyle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, “İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Trump’ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Biz elimizden gelen desteği veriyoruz. Hürmüz Boğazı’nın da savaş gölüne dönüşmemesi için çalışıyoruz. Gazze, Orta Doğu’nun en büyük insani felaketlerinden biri. Sürekli gündeme getirdim. Bu meselenin de bir an önce barışçıl bir çözüme kavuşturulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

KRİTİK İMZALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

NATO Ankara Zirvesi'nin şifresi: Bölünmeyelim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliği ve yakın diyaloğun mühim olduğunu, yeni dönemde de atılacak adımlarla iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Erdoğan, dünyadaki gelişmelerin, NATO’nun kolektif güvenliğe ilişkin rolünün aşındırılmamasının ve “Transatlantik Bağ”ın korunmasının önemini ortaya koyduğunu, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan müttefiklerin de AB’nin savunma girişimlerinde yer almasının gerekli olduğunu belirtti. Görüşmede liderler, Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi’ni imzaladı. Kabulde, Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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