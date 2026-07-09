İsrail ve Yunan başbakanları, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi’yle Türkiye’nin stratejik konumunu güçlendirmesinden rahatsız olduklarını itiraf etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara’daki NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin F-35 programına yeşil ışık yakması hem İsrail’de hem de Yunanistan’da paniğe yol açtı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına art arda verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Netanyahu, Fox News ve CNN’in ardından Newsmax’e verdiği röportajda da Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün yanlış bir karar olacağını dile getirerek Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalıştı. Türkiye’nin Yunanistan’ı tehdit ettiğini ve İsrail’in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, “(Türkiye’nin) F-35 gibi silahlara sahip olması, bence bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacaktır” iddiasında bulundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin iyi olduğunu öne sürerek Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunun “iki arkadaş arasındaki fikir ayrılığı” gibi olduğunu savundu.

MİÇOTAKİS: TEHDİT ALTINDAYIZ!

Ankara’daki zirveye katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Miçotakis “Trump ve Erdoğan’ın açıklamaları ile ilgili olarak yorum yapmayacağım. Ancak şu kadarını söyleyebilirim; bir ittifak temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde gerçekleşmelidir. Tabii ki ülkem hâlâ açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, Türkiye’nin bölgesel kara sularını genişletme planları karşısında ya da böylesine bir durumda bütün NATO müttefi klerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Çünkü biz sonuçta bir savunma ittifakıyız. Tüm bu noktaların iyi komşuluk ve iş birliği çerçevesinde çözülebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Ülkesinin NATO’ya verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu belirten Miçotakis “Şu anda silahlı kuvvetlerimiz için 25 milyar avroluk bir modernizasyon programı uyguluyoruz” diye konuştu.

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