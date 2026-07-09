2026 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin, 2-0 geriye düştüğü son 16 turu maçında Mısır’ı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Maçta bir penaltı kaçıran Arjantin’in kaptanı Lionel Messi, 80’den sonra bir asist yaptı, bir de gol attı ve takımını maça ortak etti.

Arjantin, Enzo Fernandez’in son dakika golüyle çeyrek finale çıktı. Messi, Mısır karşısında fileleri havalandırarak Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 21’e, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9’a çıkarıp rekorlarını geliştirdi.

Bu kupadaki gol sayısını 8’e çıkaran Lionel Messi, Dünya Kupası’nda altı farklı turnuvada asist yapmayı başaran ilk futbolcu olarak da tarihe geçti…

Rekor adam Lionel Messi! Arjantinli yıldız durdurulamıyor

> Dünya Kupası turnuvalarında 21 gole ulaşan ilk oyuncu.

> Dünya Kupası’nda üst üste 9 maçta gol atan ilk oyuncu.

> Dünya Kupası’nda 15 farklı millî takıma gol atan ilk oyuncu.

> Dünya Kupası turnuvalarında 9 asiste ulaşan ilk oyuncu.

> 2026 Dünya Kupası’nda 5 maçta 8 gole ulaşan ilk oyuncu.

NEDEN AĞLADIM?

Lionel Messi, “Maçtan sonra ağladım, evet. Bu bir duygu patlamasıydı. Çünkü kaçırdığım penaltıdan dolayı kendime çok öfkeliydim. En kritik anda takımı yüzüstü bıraktığımı hissettim. Onları hayal kırıklığına uğrattım. Öyle kızdım ki, kendime... Vazgeçmedim ama. Bunlar zayıflık gözyaşları değildi. Rahatlama, minnettarlık, takım arkadaşlarıma ve ülkeme duyduğum sevginin gözyaşlarıydı. Bu geceyi ömrümün sonuna kadar unutmayacağım” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Rekor adam Lionel Messi! Arjantinli yıldız durdurulamıyor

SHOBEİR: KEŞKE PENALTIYI KURTARMASAYDIM

Mısır’ın kalecisi Mustafa Shobeir, “Doğrusu Messi’nin penaltısını kurtarınca ben de şaşırdım. Ama galiba bu onu daha da motive etti. O andan sonra Messi’nin farklı bir versiyonunu gördük. Her zaman söyledim; Messi’yi durdurmak imkânsız. Eğer penaltıyı kurtarmasaydım belki daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum” dedi.

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