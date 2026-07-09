Donald Trump, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından ateşkesin sona erdiğini ifade ederek “Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Tahran ile uğraşmak sadece zaman kaybı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran ile mutabakata değinen Trump, “Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak, uğraşmak istemiyorum. Onlar aşağılık mahlûklar, hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar. Acımasız, şiddet yanlısı insanlar. Eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti. ABD’li müzakerecilerle konuşacağım. Onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı, onlar yalancılar” dedi.

İRAN VURURSA BİZ DE VURACAĞIZ

Önceki gün İran’ı çok sert şekilde vurduklarını belirten Trump, “Yaklaşık 20 kat daha sert diyebilirim. Onlara söyledim, ‘Siz her vurduğunuzda biz de vuracağız.’ Tabii onlar kirli oyuncular, bu yüzden muhtemelen benim de dahil olduğum herkesi hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İran’dan hoşlanmadığına ve nükleer silahlar elde etmelerine izin vermeyeceklerine dikkati çekerek, “Çünkü onlar çılgın ve nükleer silaha sahip olamazlar. Etrafı dolaşıp insan öldürüyorlar. Binlerce askerimizi öldürdüler. Açıkçası onlarla çok zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. İşimize bakmalıyız. Ne yaptıklarını bildiklerini de sanmıyorum” diye konuştu.

"İran ile ateşkes benim için bitti!" ABD Başkanı Trump: Onlarla uğraşmak vakit kaybı

İran’ın “kendisini ortadan kaldırmak” istediğini iddia eden ABD Başkanı Trump, “Ben onların her listesindeyim. Şimdiye kadar sanırım biraz şanslıydım ama bu çok uzun sürmeyebilir. Çünkü büyük insanlar için işler bazen böyle yürür” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE GÜÇLÜ ORDUYA SAHİP

Trump, İran’la ilişkilerde ara bulucu ülkelerin akılcı davrandığına işaret ederek, “Erdoğan’ı seviyorum” dedi. Donald Trump, Türkiye’nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve F35 savaş uçaklarını almak istediğini ifade etti.

"İran ile ateşkes benim için bitti!" ABD Başkanı Trump: Onlarla uğraşmak vakit kaybı

NATO konusunda, Grönland ve İran sebebiyle memnuniyetsizliğini dile getiren Trump, İttifak’ın kendilerine yardım etme konusunda “isteksiz” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Trump, “Yardıma ihtiyacımız yoktu, onları test etmek istemiştim, (yanımızda durup durmayacaklarını) görmek istemiştim” ifadelerini kullandı.

TRUMP, ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ: SURİYE TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKACAK

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Trump, Zelenskiy ile görüşmesinde Putin’in savaşı bitirmek istediğini söyledi. Trump, Patriot üretmesi için Ukrayna’ya lisans vereceklerini belirtti.

"İran ile ateşkes benim için bitti!" ABD Başkanı Trump: Onlarla uğraşmak vakit kaybı

Şara ile de görüşmesinde de Suriye yönetiminin bir buçuk yıl içinde önemli işler yaptığını dile getiren ABD Başkanı Trump “Suriye yönünü tamamen değiştirdi. Şara’nın yaptığı işten gurur duyuyoruz. Suriye, terör listesinden çıkarılacak. Bir anlaşma yapıldı. İsrail askerleri, Lübnan’ın güneyinden çekilecek” dedi.

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