Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları yarın açıklanacak.

Öğrenciler sonuçları Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından lise tercih süreci başlayacak. LGS tercihleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS sonuçlarıyla birlikte milyonlarca aile için kritik bir dönem de başlayacak. Veliler çocukları için en iyi okulu bulma arayışına girerken uzmanlar, okul seçiminde yalnızca puan ve başarı sıralamalarına odaklanılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Eğitimci Dr. Elgiz Henden, okul seçiminde yapılan en büyük hatalardan birinin “en iyi okul” kavramına tek bir ölçüt üzerinden yaklaşmak olduğunu belirtti. Türkiye’de eğitim sisteminin LGS ve YKS gibi merkezî sınavlarla şekillendiğini ifade eden Henden, yalnızca akademik başarı tablolarının çocukların gelişimini değerlendirmek için yeterli olmadığını söyledi.

Popüler okul tuzağına düşmeyin! LGS sonuçları yarın, tercih maratonu 13 Temmuz'da

HER DETAYI DÜŞÜNÜN

Ortaokul döneminin hem ergenliğe geçiş hem de sınav hazırlığı açısından kritik bir süreç olduğuna dikkat çeken Henden, öğrencinin sosyal ve duygusal gelişiminin de akademik başarı kadar önem taşıdığını vurguladı. Başarılı okulların öğrencileri sadece sınava hazırlamadığını belirten Henden, sanat, spor, bilim ve sosyal faaliyetlerle desteklenen eğitim ortamlarının çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti. Okulların rehberlik hizmetlerinin de tercih sürecinde mutlaka incelenmesi gerektiğini kaydeden Henden “Akademik başarı yanında psikolojik dayanıklılık da geleceğin en önemli becerileri arasında yer alıyor. İyi bir okul, sınav hazırlığını psikolojik destekle birlikte yürütür” dedi.

Lise döneminin yalnızca üniversiteye hazırlık süreci olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin kariyer yönelimlerinin şekillendiği bir dönem olduğunu belirten Henden, geleceğin dünyasında bilgi ezberleten değil, düşünme becerisi kazandıran okulların öne çıkacağını söyledi.

HER ÇOCUK AYNI DEĞİL

Yapay zekâ, dijital dönüşüm ve hızla değişen iş dünyasının yeni yetkinlikler gerektirdiğini belirten Henden; analitik düşünme, problem çözme ve esnekliğin öğrencilerin geleceği açısından kritik beceriler olduğunu ifade etti.

Henden “Bugünün öğrencileri yalnızca üniversite sınavına değil, henüz var olmayan mesleklere hazırlanıyor. Bu nedenle okul seçerken sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek gerekiyor. Sınav başarısı uğruna çocuğun özgüvenini, merakını ve ruh sağlığını kaybetmesine izin verilmemeli” değerlendirmesinde bulundu.

Velilerin önemli bir bölümünün okul tercihini okulun reklamları, sosyal medya görünürlüğü veya sınav dereceleri üzerinden yaptığını belirten Henden, her çocuğun farklı yetenek ve gelişim özelliklerine sahip olduğunu söyledi.

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