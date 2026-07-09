Her 6-7 yetişkinden birinin kronik böbrek hastası olduğu ülkemizde toplamda yaklaşık 10 milyon kişi böbrek fonksiyon kaybı riski ile karşı karşıya.

Böbrek hastalıklarının tedavisi alanında ülkemizin ciddi bir ihtiyacı olduğunu söyleyen ve bu konudaki görüşlerine başvurduğumuz Daviva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Yavuz “Türkiye, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 16’sını etkileyen kronik böbrek hastalığı (KBH) prevalansı ile önemli risk altında. Yaklaşık 68 binin üzerinde hasta diyaliz tedavisi görürken, hastalığın toplumdaki farkındalığının yüzde 2’nin altında olması bu sinsi sağlık krizini daha da tehlikeli hâle getiriyor” dedi.

Dr. Tarkan Dizdar - Dr. Hakan Yavuz - Fuat Akın

20 Temmuz’da hizmete açılacak olan Daviva Şirketler Grubu’nun ilk hastane yatırımı Daviva Avcılar Hastanesinin basın toplantısında konuşan Dr. Yavuz, diyaliz hizmetleri alanındaki 20 yıllık tecrübelerini önümüzdeki yıllarda böbrek hastalıkları konusunda hizmet verecek olan bir hastanede değerlendireceklerini söyledi. Daviva Avcılar hastanesinin genel bir hastane olacağını belirten Dr. Yavuz “Ancak ben bir diyaliz doktoruyum. Gönlümüzde yatan hedef ülkemizin böbrek hastalıklarının tedavisi konusunda önemli bir ihtiyacı karşılayacak benzeri olmayan branş hastanelerini de Türkiye’ye kazandırmak. Bir diyaliz şirketi olarak kurulduk ve şu anda yılda 9 bin hastaya yılda 1 milyon seans diyaliz yapan dev bir kuruluş olduk. Avrupa’nın ilk beşinde, dünyanın ilk 10’undayız. 2 yıl önce kurulan ilaç firmamız nefroloji ilaçları üretiyor. Yeni girdiğimiz hastanecilik alanında hastane sayımızı 7’ye çıkaracağız ve bunlardan en az iki tanesi transplantasyon ünitesinden nefrolojiye, invaziv radyolojiden kardiyovasküler cerrahiye kadar böbrekle ilgili bütün branşları barındıran böbrek merkezleri olacak” diye konuştu.

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UZMANINDAN UYARILAR: YAZ TATİLİ YOLUNDA PIHTI ATMA RİSKİ YAŞAMAYIN

Otobüs, uçak veya araçla yapılan ve saatlerce süren hareketsiz yolculuklar, bacak damarlarında kan pıhtısı oluşma riskini ciddi oranda artırıyor. Bu pıhtının koparak akciğer veya beyne gitmesi ise hayati tehlikeye sebep oluyor.

Artan kronik böbrek yetmezliğine uzman uyarısı: Böbrek hastalıkları ile ilgili branş hastaneleri açılmalı

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Erol Kurç, tatil yolunda pıhtı riski yaşamamak için alınması gereken tedbirleri anlattı:

Hareketsiz kalmayın: Araçla seyahat ediyorsanız her 2 saatte bir mola verip yürüyün. Uçak veya otobüsteyseniz oturduğunuz yerde ayak bileklerinizi dairesel hareketlerle oynatın.

Bol su tüketin: Yolculuk boyunca vücudun susuz kalması kanı koyulaştırır. Çay ve kahve yerine bol bol su için.

Rahat kıyafetler seçin: Kan dolaşımını engelleyecek sıkı, dar giysilerden kaçının. Keyifli başlayan tatilinizin hastanede bitmemesi için yol boyunca hareket etmeyi ve su içmeyi ihmal etmeyin!



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