MAHMUT ÖZAY
T3 Vakfı'ndan örnek adım! Gençlere ücretsiz FPV drone eğitimi
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş eğitimlerini kapsayan yeni bir program başlatıyor.
Özetle DinleT3 Vakfı'ndan örnek adım! Gençlere ücretsiz FPV dr...
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Eğitim az önce
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'ın duyurduğu, FPV dron teknolojilerini tanıtmayı ve deneyimletmeyi hedefleyen ücretsiz gençlik programı İstanbul'da başlayıp Türkiye geneline yayılacak.
- Program kapsamında katılımcılar FPV dron teknolojilerini tanıyıp deneyimleyecek.
- Eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra simülasyon, montaj-entegrasyon ve uygulamalı uçuş eğitimleri de verilecek.
- İstanbul etabındaki eğitimler temmuz ve eylül ayları arasında hafta sonları yüz yüze ve ücretsiz olacak.
- Gençlerin son başvuru tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi.
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T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır’ın açıkladığı programa ilk olarak İstanbul’da başlanacak, ardından Türkiye geneline yayılacak.
Program kapsamında katılımcılar, FPV dron teknolojilerini yakından tanıma ve bizzat deneyimleme fırsatı elde edecek. Gençlere eğitim sürecinde yalnızca teorik bilgiler verilmekle kalınmayacak.
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Aynı zamanda simülasyon, montaj-entegrasyon ve uygulamalı uçuş eğitimleri de sağlanacak. İstanbul etabında, eğitim dönemi temmuz ile eylül ayları arasını kapsayacak.
Hafta sonları ve yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimler tamamen ücretsiz olacak.
Eğitim programına katılmak isteyen gençler için son başvuru tarihi ise 15 Temmuz olarak belirlendi.
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