Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş eğitimlerini kapsayan yeni bir program başlatıyor.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır’ın açıkladığı programa ilk olarak İstanbul’da başlanacak, ardından Türkiye geneline yayılacak.

Program kapsamında katılımcılar, FPV dron teknolojilerini yakından tanıma ve bizzat deneyimleme fırsatı elde edecek. Gençlere eğitim sürecinde yalnızca teorik bilgiler verilmekle kalınmayacak.

Aynı zamanda simülasyon, montaj-entegrasyon ve uygulamalı uçuş eğitimleri de sağlanacak. İstanbul etabında, eğitim dönemi temmuz ile eylül ayları arasını kapsayacak.

Hafta sonları ve yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimler tamamen ücretsiz olacak.

Eğitim programına katılmak isteyen gençler için son başvuru tarihi ise 15 Temmuz olarak belirlendi.



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