Millî Eğitim Bakanlığı'nın 10 Temmuz'da erişime açacağı "Rota Maarif" platformu, LGS tercih sürecinde okul bilgilerini tek çatı altında toplayacak. Uzmanlar, sistemin doğru tercih yapmayı kolaylaştıracağını ve bilgi kirliliğinin önüne geçeceğini belirtiyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak maksadıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan “Rota Maarif” dijital platformu geliştirildi. Rota Maarif, 10 Temmuz’da aktif hâle gelecek. Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek.

"İŞİ BİR HAYLİ KOLAYLAŞTIRACAK"

Rota Maarif sisteminin kurulmasına destek veren uzman isimler, platformun eğitim dünyasındaki yansımalarını gazetemize değerlendirdi. Eğitimci Onur Soğuk, sistemin LGS tercih sürecinde devrim niteliğinde bir kolaylık sağlayacağını belirterek şunları söyledi: Millî Eğitim Bakanlığı, Rota Maarif ile LGS tercihi yapacak öğrenci, veli ve öğretmenlerin işini bir hayli kolaylaştıracak. Yükseköğretimdeki ‘YÖK Atlas’ başarısının bir benzerini, artık LGS sürecinde bu platformla göreceğiz. MEB; okulların yıldan yıla değişen kontenjan ve yüzdelik dilimlerini, kazanan öğrencilerin yaptığı netleri ve nakil dönemlerindeki en son taban puanları gibi kritik verileri tek bir merkezden bize sunmuş olacak. Üstelik okulların fi ziki koşulları, öğretmen sayıları, laboratuvar imkânları ve haritadaki konumları gibi detaylar da sistemde yer alıyor. Rota Maarif’in LGS tercih döneminin en önemli rehberi olacağına inanıyorum.

Eğitim uzmanı Muhammet Tosun da sistemin veri kirliliğinin önüne geçeceğine dikkati çekerek şunları söyledi: Bugüne kadar veliler ve öğrenciler kulaktan dolma bilgilerle ya da farklı platformlardaki güncel olmayan verilerle doğru okulu bulmaya çalışıyordu. Rota Maarif, doğrudan bakanlığın veri tabanından beslendiği için bu bilgi kirliliğini tamamen ortadan kaldıracak. Tercih sürecinde panik ve kaygıyı azaltacak bir güvenli liman olacak. Eğitimde fırsat eşitliğine dijital bir katkı sunan çok değerli bir adım.

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